 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 038,00
+1,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
information fournie par Boursorama avec AFP 20/11/2025 à 08:59

( AFP / LUDOVIC MARIN )

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote.

Cette acquisition a été réalisée au travers d'une offre publique d'échange (OPE), autrement dit, les détenteurs d'actions du groupe Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange ("Athex"), se sont vus proposer de les échanger contre des actions Euronext, "sur la base d'un ratio fixé à une action Euronext pour vingt actions Athex", précise l'opérateur boursier dans un communiqué.

"Les anciens détenteurs d'actions Athex ayant souscrit à l'offre devraient recevoir leurs actions Euronext remises en échange le 24 novembre 2025", a détaillé le groupe.

"Au cours de la période d'acceptation de l'offre, qui a pris fin le 17 novembre 2025, 1.962 actionnaires ont apporté au total 42.95 millions d'actions Athex, représentant environ 74,25% des droits de vote", a précisé le groupe grec dans un communiqué distinct.

Tous les feux réglementaires sont également au vert.

Euronext "se réserve le droit d'utiliser tout moyen légalement autorisé pour acquérir la totalité des actions Athex, aujourd'hui cotées à la Bourse grecque. Comme moins de 90% des droits de vote d'Athex ont été apportés à l'offre", Euronext "examinera les options possibles pour atteindre cet objectif", a-t-il ajouté.

Le seuil de 90% des actions et droits de vote est nécessaire pour forcer les actionnaires minoritaires à céder leurs actions et ainsi prendre le contrôle total d'une entreprise.

Euronext estime que l'intégration d'Athex en son sein lui coûtera 25 millions d'euros, mais qu'à compter de fin 2028, l'opération lui permettrait de réaliser 12 millions d'euros d'économies chaque année.

"L'intégration d'Athex constitue une étape majeure pour la Grèce et pour le paysage financier européen", a déclaré Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext, cité dans le communiqué du groupe.

En plus de la Bourse d'Athènes, l'opérateur boursier détient également les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EURONEXT
126,9000 EUR Euronext Paris +0,48%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de la Justice Gerald Darmanin, a l'Assemblée Nationale, à Paris, le 19 novembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Marseille attend des "actes" de Darmanin et Nuñez pour faire face au narcobanditisme
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:22 

    Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont très attendus jeudi à Marseille, dans un contexte où la lutte contre le narcobanditisme "est loin d'être gagnée". Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ex-préfet de ... Lire la suite

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • Des membres de la patrouille nautique surveillent les surfeurs à Saint-Leu, à La Réunion, le 26 mars 2021 ( AFP / Richard BOUHET )
    A La Réunion, après la crise requin, le surf reprend des couleurs
    information fournie par AFP 20.11.2025 08:59 

    Entre 2011 et 2019, la côte ouest de La Réunion a été le théâtre de 24 attaques de requins, dont 11 mortelles. Après six ans sans incident, grâce à un arsenal de mesures de sécurité inédites, le surf retrouve progressivement sa place sur l'île. Planche de surf ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank