L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote.

Cette acquisition a été réalisée au travers d'une offre publique d'échange (OPE), autrement dit, les détenteurs d'actions du groupe Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange ("Athex"), se sont vus proposer de les échanger contre des actions Euronext, "sur la base d'un ratio fixé à une action Euronext pour vingt actions Athex", précise l'opérateur boursier dans un communiqué.

"Les anciens détenteurs d'actions Athex ayant souscrit à l'offre devraient recevoir leurs actions Euronext remises en échange le 24 novembre 2025", a détaillé le groupe.

"Au cours de la période d'acceptation de l'offre, qui a pris fin le 17 novembre 2025, 1.962 actionnaires ont apporté au total 42.95 millions d'actions Athex, représentant environ 74,25% des droits de vote", a précisé le groupe grec dans un communiqué distinct.

Tous les feux réglementaires sont également au vert.

Euronext "se réserve le droit d'utiliser tout moyen légalement autorisé pour acquérir la totalité des actions Athex, aujourd'hui cotées à la Bourse grecque. Comme moins de 90% des droits de vote d'Athex ont été apportés à l'offre", Euronext "examinera les options possibles pour atteindre cet objectif", a-t-il ajouté.

Le seuil de 90% des actions et droits de vote est nécessaire pour forcer les actionnaires minoritaires à céder leurs actions et ainsi prendre le contrôle total d'une entreprise.

Euronext estime que l'intégration d'Athex en son sein lui coûtera 25 millions d'euros, mais qu'à compter de fin 2028, l'opération lui permettrait de réaliser 12 millions d'euros d'économies chaque année.

"L'intégration d'Athex constitue une étape majeure pour la Grèce et pour le paysage financier européen", a déclaré Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext, cité dans le communiqué du groupe.

En plus de la Bourse d'Athènes, l'opérateur boursier détient également les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo.