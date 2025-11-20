 Aller au contenu principal
Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 09:12

Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber.

?Ce partenariat inclut la création de trois capacités majeures dans le cadre de ce centre d'excellence cyber : un centre d'opérations de sécurité META spatial (SOC), un laboratoire d'évaluation cyber et un laboratoire cryptographique.

?Cette collaboration stratégique à long terme vise à développer les compétences locales, stimuler l'innovation et renforcer les capacités souveraines de défense cyber, en commençant par le secteur spatial comme premier domaine d'intérêt.

'La collaboration s'étendra également à d'autres domaines stratégiques au-delà du spatial, les deux parties visant ensemble les marchés internationaux', ajoute le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.

1 commentaire

  • 09:25

    Les Emirats étant derrière la guerre au Soudan ce n'est pas très judicieux

Signaler le commentaire

