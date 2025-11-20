Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 09:12
?Ce partenariat inclut la création de trois capacités majeures dans le cadre de ce centre d'excellence cyber : un centre d'opérations de sécurité META spatial (SOC), un laboratoire d'évaluation cyber et un laboratoire cryptographique.
?Cette collaboration stratégique à long terme vise à développer les compétences locales, stimuler l'innovation et renforcer les capacités souveraines de défense cyber, en commençant par le secteur spatial comme premier domaine d'intérêt.
'La collaboration s'étendra également à d'autres domaines stratégiques au-delà du spatial, les deux parties visant ensemble les marchés internationaux', ajoute le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.
Valeurs associées
|234,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,73%
