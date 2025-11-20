Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 1,27%, Londres 0,71% et Francfort 1,10%. Milan gagnait 1,20%.

