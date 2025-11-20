 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 036,50
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
information fournie par AFP 20/11/2025 à 09:11

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 1,27%, Londres 0,71% et Francfort 1,10%. Milan gagnait 1,20%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de la Justice Gerald Darmanin, a l'Assemblée Nationale, à Paris, le 19 novembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Marseille attend des "actes" de Darmanin et Nuñez pour faire face au narcobanditisme
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:22 

    Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont très attendus jeudi à Marseille, dans un contexte où la lutte contre le narcobanditisme "est loin d'être gagnée". Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ex-préfet de ... Lire la suite

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

  • Des membres de la patrouille nautique surveillent les surfeurs à Saint-Leu, à La Réunion, le 26 mars 2021 ( AFP / Richard BOUHET )
    A La Réunion, après la crise requin, le surf reprend des couleurs
    information fournie par AFP 20.11.2025 08:59 

    Entre 2011 et 2019, la côte ouest de La Réunion a été le théâtre de 24 attaques de requins, dont 11 mortelles. Après six ans sans incident, grâce à un arsenal de mesures de sécurité inédites, le surf retrouve progressivement sa place sur l'île. Planche de surf ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank