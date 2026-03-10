 Aller au contenu principal
Nuwellis en hausse après la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:04

10 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Nuwellis NUWE.O augmentent de 7,75 % à 1,39 $

** La société affiche un chiffre d'affaires net de 2,4 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 2,3 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La perte du 4ème trimestre se réduit à 1,50 $ par action, contre 18,30 $ un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à une perte de 1,56 $ par action

** NUWE déclare que l'augmentation des revenus est due à la hausse des ventes d'appareils aux États-Unis, à une meilleure tarification et à une augmentation non récurrente des ventes internationales

** Les actions de NUWE ont chuté de plus de 96 % en 2025

