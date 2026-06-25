Nuvation Bio chute suite à son projet d'émission de 200 millions de dollars d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de Nuvation Bio NUVB.N , société spécialisée dans le traitement du cancer, ont reculé de 7,1 % à 6 dollars jeudi, menaçant de mettre fin à une série de cinq jours de hausse consécutifs, alors que la société cherche à lever des fonds ** NUVB annonce une émission publique d'obligations convertibles d'un montant de 200 millions de dollars, arrivant à échéance en 2032

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser intégralement son contrat de prêt, ainsi qu’à des fins générales, notamment le fonds de roulement, les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » visant à atténuer une dilution potentielle

** Jefferies, Citigroup et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file, aux côtés de RBC

** NUVB, dont le siège est à New York, affiche une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars

** Suite à cette baisse, l’action a perdu 33 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 11 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 12 dollars, selon les données de LSEG