Nuvalent bondit après l'accord d'acquisition de 10,6 milliards de dollars conclu avec GSK

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9 juin - ** Les actions du fabricant de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O bondissent de 38,9 % à 122,98 dollars, mettant fin à deux jours de baisse consécutifs ** Le laboratoire pharmaceutique GSK GSK.L accepte d'acquérir NUVL pour 10,6 milliards de dollars

** Cette transaction entièrement en numéraire valorise NUVL à 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son cours de clôture de lundi, qui s'élevait à 88,49 dollars

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026 ** “Nous pensons que NUVL a une fois de plus pris une bonne décision en vendant à GSK,” déclare la société de courtage Cantor Fitzgerald

** Barclays estime que cette acquisition est “stratégiquement cohérente avec les déclarations antérieures de la société” et “accélérerait l'entrée de GSK sur le marché du cancer du poumon” **En tenant compte des fluctuations de la séance, NUVL affiche une hausse de 22,2 % depuis le début de l'année