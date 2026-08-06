Nutrien et Mosaic sous pression alors que les agriculteurs réduisent leur consommation d'engrais suite à la flambée des prix

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* Nutrien annonce une baisse de plus de 25 % de ses volumes de vente d'azote au deuxième trimestre

* Mosaic estime que les prix élevés du soufre sur le marché au comptant pourraient réduire la production mondiale de phosphate de 30 millions de tonnes

* Nutrien indique que la demande de potasse reste forte, les agriculteurs la considérant comme l'engrais le plus abordable

par Ed White

Nutrien NTR.TO et The Mosaic Company MOS.N sont confrontées à des difficultés, les agriculteurs réduisant leurs achats d’engrais en raison des prix élevés, ont déclaré ces entreprises lors de la présentation de leurs résultats cette semaine.

La baisse de la demande des agriculteurs met en évidence les répercussions généralisées de la guerre en Iran , qui a étranglé une part importante des approvisionnements à l'exportation et provoqué une flambée des prix. Certains agriculteurs à travers le monde se retrouvent en difficulté financière en raison de ces prix élevés.

Nutrien, le plus grand producteur mondial de potasse, a annoncé mercredi des bénéfices au deuxième trimestre inférieurs aux prévisions en raison d’une baisse des volumes de vente d’engrais azotés et potassiques, même si la hausse des prix a atténué l’impact. Les volumes de vente d’engrais azotés ont chuté de plus de 25 %. Le phosphate ne représente qu’une petite partie de la production et du chiffre d’affaires global de Nutrien.

« Nous nous attendons à ce que la destruction de la demande se poursuive en ce qui concerne le phosphate », a déclaré jeudi Ken Seitz, président-directeur général de Nutrien, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. La demande d’engrais azotés subit également la pression des prix élevés, mais de manière moins marquée, a-t-il ajouté.

Bruce Bodine, président-directeur général de Mosaic, une entreprise d’engrais basée en Floride, a également déclaré cette semaine que son entreprise évoluait dans un "marché difficile" en raison de la pénurie mondiale de soufre provoquée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a étranglé les approvisionnements en provenance du Golfe, essentiels à la production de phosphate.

"Nous avons réduit notre production", a déclaré M. Bodine lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. "Nous nous appuyons sur notre solide bilan financier pour faire la transition vers un environnement plus durable."

Mosaic est un important producteur d’engrais phosphatés et a réussi à s’assurer des approvisionnements en soufre pour le troisième trimestre à des prix "nettement inférieurs à ceux du marché au comptant", mais les prix élevés du soufre au comptant entraîneront probablement une baisse de la production mondiale de 30 millions de tonnes par rapport à l’année dernière, a déclaré M. Bodine.

LA GUERRE AGRAVE UNE SITUATION DÉJÀ DIFFICILE

Les engrais azotés sont produits dans le Golfe et exportés , et le gaz naturel et le soufre sont exportés vers des producteurs du monde entier. Les prix des engrais azotés et phosphatés ont bondi au début de la guerre, mais ceux des engrais azotés sont revenus à leurs niveaux d’avant-guerre au bout de quelques semaines.

Les prix des engrais phosphatés ont quant à eux grimpé en flèche et devraient rester élevés pendant plusieurs mois en raison d’une pénurie mondiale de soufre, nécessaire à l’extraction du phosphate des minerais avec lesquels il est naturellement mélangé.

Les prix d’avant-guerre étaient déjà considérés comme élevés et constituaient un défi financier pour les agriculteurs; la flambée liée à la guerre a donc aggravé une situation déjà difficile, selon les économistes agricoles.

Pour les producteurs mondiaux de maïs, de soja et d’autres cultures commerciales, les prix des engrais peuvent constituer un facteur clé de rentabilité, car ils représentent souvent leur principale dépense; la réouverture du Golfe est donc essentielle pour stimuler l’offre mondiale et faire baisser les prix, affirment les analystes du secteur des engrais.

Mosaic s’attend à une baisse des rendements agricoles mondiaux en raison de faibles taux d’application de phosphate, car les cultures qui ne reçoivent pas les quantités optimales d’engrais ne peuvent souvent pas atteindre leur plein potentiel.

Les agriculteurs de l’hémisphère sud commenceront à semer leurs principales cultures d’ici quelques semaines et la plupart devront acheter des engrais, tandis que ceux de l’hémisphère nord devront décider s’ils souhaitent épandre des engrais à l’automne ou attendre le printemps en espérant une baisse des prix.

Nutrien a déclaré s’attendre à ce que la demande de potasse reste forte, car celle-ci est considérée comme l’engrais le plus abordable. Une partie de la demande d’azote perdue au deuxième trimestre devrait être récupérée d’ici la fin de l’année 2026, a déclaré M. Seitz lors de la conférence téléphonique avec les analystes.

La société prévoit de réduire ses dépenses d’investissement pour le reste de l’année 2026 dans le cadre d’une politique de rigueur financière qui, elle l’espère, permettra de faire de cette période difficile un phénomène de courte durée.