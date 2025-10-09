 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 580,44
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nurix Therapeutics chute après l'annonce de résultats insuffisants pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Nurix Therapeutics NRIX.O chutent de 7,1 % à 10,29 $ dans les échanges prolongés ** La société affiche des revenus de 7,89 millions de dollars pour le troisième trimestre (lien), comparativement à l'estimation des analystes de 16,74 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce une perte nette de 1,03 $ par action au troisième trimestre, contre une perte nette estimée à 84 cents par action ** La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élevaient à 428,8 millions de dollars au 31 août

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 42,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NURIX THERAPEUTC-RG
10,8600 USD NASDAQ +8,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank