Nurix Therapeutics chute après l'annonce de résultats insuffisants pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Nurix Therapeutics NRIX.O chutent de 7,1 % à 10,29 $ dans les échanges prolongés ** La société affiche des revenus de 7,89 millions de dollars pour le troisième trimestre (lien), comparativement à l'estimation des analystes de 16,74 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce une perte nette de 1,03 $ par action au troisième trimestre, contre une perte nette estimée à 84 cents par action ** La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élevaient à 428,8 millions de dollars au 31 août

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 42,4 % depuis le début de l'année