Nucor promeut Jack Sullivan, un initié, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste américain Nucor

NUE.N a annoncé vendredi la nomination de l'initié Jack Sullivan au poste de directeur financier, à compter du 1er mars.

M. Sullivan, actuellement vice-président et trésorier chargé des relations avec les investisseurs, succédera à Steve Laxton, qui a pris ses fonctions de président et de directeur de l'exploitation au début de l'année.

Le nouveau directeur financier a rejoint Nucor en 2022 en tant que directeur général des relations avec les investisseurs et a été promu à son poste actuel l'année dernière.

Avant de rejoindre Nucor, M. Sullivan a travaillé à Duke Energy DUK.N pendant 13 ans, après avoir passé près d'une décennie dans la banque d'affaires et d'investissement à Bank of America BAC.N .

Le mois dernier, Nucor n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre, la hausse des coûts ayant pesé sur les marges dans ses segments de production d'acier.

