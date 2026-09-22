Nth Cycle signe un contrat d'achat de minerais d'un milliard de dollars avec Glencore avant son introduction en bourse

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

* Glencore fournira à Nth Cycle environ 24.000 tonnes métriques de masse noire par an

* Nth Cycle prévoit d’implanter une usine dans le sud-est des États-Unis, dont l’exploitation débutera d’ici 2029

* La fusion avec Kensington Capital Acquisition dans le cadre d'une SPAC valorise Nth Cycle à 585 millions de dollars

par Ernest Scheyder

La start-upaméricaine de raffinage de métaux Nth Cycle a signé un accord d'achat de 1 milliard de dollars avec Glencore GLEN.L afin de fournir au géant des matières premières du lithium et d'autres minéraux critiques extraits de batteries recyclées, un accord qui précède une introduction en bourse prévue plus tard cette année.

Cet accord d’une durée de dix ans figure parmi les plus importants du secteur américain du recyclage des batteries, alors que les entreprises et les gouvernements se livrent à une course effrénée pour s’assurer des sources nationales de minéraux critiques nécessaires aux batteries des véhicules électriques et à d’autres technologies d’énergie propre.

Cet accord, dont Reuters est le premier à faire état, a été signé mardi dans les bureaux new-yorkais de Glencore, à un moment où les minéraux stratégiques devraient être au cœur des discussions lors de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine.

La technologie de Nth Cycle, société basée dans le Massachusetts, utilise un procédé électrochimique pour extraire les minéraux critiques des déchets électroniques, des batteries broyées ou de la roche extraite des mines.

Dans le cadre de cet accord, Glencore vendra à Nth Cycle environ 24.000 tonnes métriques par an de pièces de batteries broyées, appelées “black mass”, afin que l’entreprise les traite, lui fournissant ainsi essentiellement la matière première à partir de laquelle extraire les minéraux.

Nth Cycle traitera ensuite cette “black mass” et fournira à Glencore, pendant 10 ans, du carbonate de lithium ainsi qu’un matériau riche en nickel appelé “produit d’hydroxyde mixte”. Le volume exact dépendra de la teneur en minéraux de la “black mass”, qui peut varier en fonction de la composition chimique des batteries.

La valeur de l’accord reflète les cours des métaux au deuxième trimestre de cette année, ont indiqué les entreprises.

Nth Cycle, qui a reçu en août une subvention de 100 millions de dollars du ministère américain de l’Énergie , prévoit de construire une usine commerciale quelque part dans le sud-est des États-Unis afin de traiter les minéraux pour Glencore ainsi que pour le négociant en matières premières Trafigura, conformément aux termes d’un accord similaire annoncé en mars .

L’emplacement de l’installation commerciale devrait être annoncé dans le courant de l’année, la mise en service étant prévue d’ici 2029. Cela marque un changement par rapport au début de l’année, lorsque Nth Cycle prévoyait de construire l’installation en Caroline du Sud et de l’ouvrir d’ici 2028.

L’entreprise indique désormais avoir doublé la taille prévue de son installation grâce à la subvention du ministère de l’Énergie et être actuellement à la recherche d’un site plus vaste.

“Il s’agit d’un véritable partenariat stratégique entre les deux entreprises, qui ne fait que dynamiser le marché global des minéraux critiques ici aux États-Unis,” a déclaré Megan O’Connor, directrice générale de Nth Cycle.

Glencore, qui est un important distributeur de “black mass” et qui a racheté l'année dernière les actifs de Li-Cycle, une entreprise de recyclage de batteries en faillite , a déclaré qu'elle avait pour objectif “d'aider à boucler la boucle dans l'approvisionnement en minéraux critiques pour nos clients américains”.

ENTRÉE EN BOURSE PRÉVUE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

L’accord avec Glencore intervient après que Nth Cycle a annoncé en juillet son intention d’entrer en bourse par le biais d’une fusion avec la société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) Kensington Capital Acquisition, une opération qui valorise l’entreprise à 585 millions de dollars.

Nth Cycle avait annulé un tour de table de série C prévu plus tôt cette année, une décision qui, selon Megan O’Connor, était liée à la volonté d'obtenir davantage de fonds grâce à l'introduction en bourse.

“Nous avons décidé que l’introduction en bourse était ce dont nous avions besoin,” a déclaré Megan O’Connor. “Je serais surpris que vous rencontriez une entreprise qui n’étudie pas plusieurs options de levée de fonds en même temps.”