NSE GROUPE : Résultats semestriels 2026 en forte progression

Croissance soutenue de l'EBITDA (+77%)

Perspectives 2026

Poursuite de la croissance de l'activité et de l'amélioration de la rentabilité

Nizerolles, le 28 octobre 2026, après séance de cotation,

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, destinés notamment à la Défense et l'Aéronautique, publie ses résultats consolidés du 1 er semestre 2026 (clos au 30 juin 2026). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Au 1 er semestre 2026, le Groupe NSE réalise un chiffre d'affaires consolidé de 61,9 M€, en progression de +20% par rapport au 1 er semestre 2025, essentiellement grâce à un effet de périmètre de 11,1 M€ lié à l'intégration de NSE Anjou et de NSE Butitec, consolidées depuis le 1 er octobre 2025. Cette contribution additionnelle a amplifié la performance de la BU Intégrations (+76% à 30,1 M€), déjà soutenue par la bonne tenue des marchés de la Défense et de l'Aéronautique. La BU Services a enregistré un repli de -7,9% à 31,8 M€, imputable principalement à l'évolution moins favorable des services Défense.

L'EBITDA progresse fortement à 7,5 M€, contre 4,3 M€ un an plus tôt (+77%), portant la marge d'EBITDA à 12,2 %, contre 8,3% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant double pour atteindre 5,1 M€, tandis que le résultat net part du Groupe s'élève à 3,5 M€, contre 1,2 M€ sur la même période de l'exercice précédent, soit un quasi triplement.

Cette performance s'accompagne d'une structure financière solide, avec un endettement financier net ramené à 5,2 M€ au 30 juin 2026 (contre 7,5 M€ au 31 décembre 2025), et à 1,9 M€ après retraitement des engagements locatifs liés à IFRS 16. Le Groupe poursuit ainsi son désendettement, malgré le financement souscrit au 2 nd semestre 2025 pour l'acquisition de NSE Anjou et NSE Butitec.

Fort de ces résultats, d'une dynamique commerciale soutenue et d'une bonne visibilité sur ses principaux marchés, NSE confirme son objectif d'une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son EBITDA sur l'ensemble de l'exercice 2026, malgré un environnement économique et géopolitique toujours incertain.

Croissance soutenue de la BU Intégrations et repli de la BU Services dans un contexte contrasté

À l'issue du 1 er semestre 2026, la BU Intégrations affiche une très forte croissance (+76%), portée essentiellement par la contribution de NSE Anjou et NSE Butitec, consolidées depuis le 1 er octobre 2025. À périmètre constant, la BU Intégrations progresse de +11,3%, bénéficiant de la bonne orientation des marchés de la Défense et de l'Aéronautique ainsi que de la montée en cadence des programmes Défense.

La BU Services enregistre pour sa part un chiffre d'affaires en repli de -7,9% par rapport au 1 er semestre 2025, essentiellement lié à la baisse de demande de certains contrats de Services Défense. Les autres activités sont en progression, tirant parti de la bonne dynamique des activités de MRO aéronautiques.

Résultats consolidés (Normes IFRS) – non audités

En milliers d'euros S1 2025 S1 2026 Var.

en k€ Var.

en % Chiffre d'affaires 51 593 61 904 +10 311 +20% EBITDA [1] 4 276 7 549 +3 273 +77% Marge d'EBITDA 8,3% 12,2% - +3,9 pt Résultat opérationnel courant 2 552 5 136 +2 584 +101% Résultat opérationnel 2 330 5 136 +2 806 +120% Résultat financier -248 -424 -176 - Impôt sur le résultat -775 -1 329 -554 - Quote-part de résultat des entreprises associées -108 74 +182 - Résultat net part du Groupe 1 199 3 457 +2 258 +188%

Forte croissance de la rentabilité et de l'ensemble des indicateurs opérationnels au 1 er semestre 2026

Au 30 juin 2026, l'EBITDA de NSE s'établit à 7,5 M€, en progression soutenue de +77% par rapport au 1 er semestre 2025, soit une marge d'EBITDA de 12,2% (contre 8,3% un an plus tôt).

Cette évolution est le fruit de la contribution de NSE Anjou, de la dynamique de croissance de la BU Intégration à périmètre constant, de l'amélioration du mix produits/services ainsi que d'une maîtrise rigoureuse des coûts.

Les charges de personnel s'élèvent à 18,0 M€, contre 13,8 M€ au 1 er semestre 2025 et les charges externes à 5,8 M€ (5,2 M€ un an plus tôt), en hausse du fait de l'intégration de NSE Anjou et NSE Butitec.

À mi-exercice, le résultat opérationnel courant a doublé pour s'établir à 5,1 M€, après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,3 M€, en hausse par rapport à la même période un an plus tôt (1,7 M€), sous l'effet du changement de périmètre du Groupe.

En l'absence d'autres produits et charges opérationnels, NSE affiche un résultat opérationnel de 5,1 M€ également au 30 juin 2026, en forte croissance de +120% par rapport au 1 er semestre 2025.

Le résultat financier s'établit à -0,4 M€, incluant principalement les charges d'intérêts relatifs à la dette d'acquisition de NSE Anjou et NSE Butitec qui a été souscrite au 2 nd semestre 2025.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de -1,3 M€ et d'une quote-part de résultat des entreprises associées positive à hauteur de +0,1 M€, le résultat net part du Groupe a quasi triplé pour s'établir à 3,5 M€, représentant une marge nette de 5,6%, contre 2,3% un an plus tôt et 4,9% sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Situation bilancielle solide au 30 juin 2026

31/12/25 30/06/26 Variation Capitaux propres 49 067 51 543 +2 476 Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 972 25 199 +1 227 Endettement financier brut 31 515 30 416 -1 099 Endettement financier net [2] +7 544 +5 217 -2 327 Endettement financier net retraité [3] +3 785 +1 886 -1 898 Gearing (%) hors impact IFRS 16 7,7% 3,7%

Au 30 juin 2026, les capitaux propres du Groupe s'établissent à 51,5 M€, contre 49,1 M€ au 31 décembre 2025, portés par la forte génération de résultat net.

Au 30 juin 2026, la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt s'établit à 7,8 M€, contre 3,9 M€ au 1 er semestre 2025. Le BFR lié à l'activité a généré un flux positif de 1,1 M€ sur le semestre, contre une consommation de 4,5 M€ au 1 er semestre 2025.

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent ainsi à 5,9 M€, contre un flux négatif de -1,3 M€ un an plus tôt.

Les flux nets liés aux investissements ont consommé -1,9 M€. Ils comprennent notamment -1,4 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisations) et -0,5 M€ liés aux acquisitions d'immobilisations financières

Le Groupe génère donc un free cash-flow de 4,0 M€ sur le semestre qui a permis de renforcer la trésorerie et de poursuivre le désendettement du Groupe, malgré le financement souscrit au 2 nd semestre 2025 pour l'acquisition de NSE Anjou et NSE Butitec.

Les flux nets liés aux opérations de financement ressortent à -2,8 M€, comprenant des remboursements nets d'emprunts (y compris les contrats de location) pour 1,3 M€, le paiement des intérêts pour 0,6 M€ et le versement de dividendes pour 0,9 M€.

La trésorerie active s'élève à 25,2 M€, en hausse de +1,2 M€ sur le semestre (24,0 M€ à fin 2025). L'endettement financier net est ramené à 5,2 M€ à la clôture, contre 7,5 M€ à fin 2025, soit une réduction de 2,3 M€. Aucun nouvel emprunt n'a été émis au cours du semestre (hors IFRS 16).

Le taux d'endettement financier net (hors IFRS 16) a ainsi été réduit à 3,7% au 30 juin 2026, contre 7,7% au 31 décembre 2025.

La structure bilancielle est très saine pour la poursuite du plan de développement NSE 2030.

Perspectives 2026 : poursuite de la croissance de l'activité et de l'EBITDA

Fort de fondamentaux solides, NSE aborde la seconde moitié de l'exercice 2026 avec confiance. L'intégration réussie de NSE Anjou et NSE Butitec, la dynamique commerciale soutenue et la bonne tenue du carnet de commandes sur les principaux marchés confèrent au Groupe une visibilité solide sur les prochains mois, en dépit d'un environnement économique et géopolitique toujours incertain.

Le Groupe continuera de concentrer ses actions sur les marchés porteurs de la Défense et de l'Aéronautique, le déploiement de ses offres au sein de ses filiales internationales et l'amélioration de ses performances opérationnelles et financières.

Sur le plan opérationnel, la dynamique des activités d'intégration, portée notamment par les programmes de Défense et les marchés de l'Aéronautique, ainsi que la bonne orientation des activités de maintenance aéronautique, constituent des points d'appui pour la poursuite du développement du Groupe. NSE demeure toutefois vigilant vis-à-vis des incertitudes liées au contexte géopolitique, à l'approvisionnement en composants électroniques et à l'évolution du calendrier et de l'exécution du budget français de la Défense qui pourrait peser sur les activités de Services Défense comme au 1 er semestre.

L'ensemble de ces leviers permet à NSE d'envisager en 2026 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son EBITDA par rapport à l'exercice 2025.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2026, 27/01/2027 après clôture de la Bourse.

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Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électriques et électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units :

- BU Intégrations, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des systèmes électriques et électroniques intégrés pour le compte de grands maîtres d'œuvre industriels ;

- BU Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée.

NSE dispose de 9 sites industriels en France et de 5 filiales à l'international. NSE emploie près de 800 personnes, 550 en France, et plus de 200 à l'international. Au 31 décembre 2025, le Groupe a réalisé 109,6 M€ de CA consolidé dont 30 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Laurent Debaret – ldebaret@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[3] Retraitée de l'impact de 3 331 k€ au 30/06/2026 et de 3 759 k€ au 31/12/2025 (engagements de loyers comptabilisés en « obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019