Nscale cherche à lever 3,5 milliards de dollars avant son introduction en Bourse

Selon des informations de Reuters, Nscale serait en discussions pour lever environ 3,5 milliards de dollars avant son introduction en Bourse, afin de financer l'expansion rapide de ses infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le fournisseur de cloud envisage jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'obligations convertibles et cherche parallèlement à obtenir environ 2 milliards de dollars auprès de Nvidia. Goldman Sachs travaille sur l'opération, tandis que Third Point devrait piloter l'investissement en obligations convertibles.

Les titres seraient proposés avec une décote à deux chiffres par rapport à la valorisation retenue lors de l'introduction en Bourse, avec un mécanisme d'ajustement jusqu'à une valorisation de 30 milliards de dollars. Au-delà de ce seuil, le prix de conversion resterait fixe. Les discussions se poursuivent toutefois avec les investisseurs et le montant final comme les conditions de l'opération pourraient encore évoluer. Nscale avait été valorisé à 14,6 milliards de dollars en mars après une levée de 2 milliards de dollars lors d'un tour de série C.

Fondée en 2024, Nscale exploite ses propres centres de données, GPU et infrastructures logicielles afin de fournir des capacités de calcul pour l'IA à grande échelle. Son développement est notamment soutenu par un accord de 45 milliards de dollars conclu en août avec Anthropic sur six ans. Celui-ci prévoit la location de capacités de calcul dédiées à l'IA sur le campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale.