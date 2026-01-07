 Aller au contenu principal
NRG Energy nomme Robert Gaudette au poste de directeur général à partir de fin avril
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

NRG Energy NRG.N a nommé mercredi l'initié Robert Gaudette comme son prochain directeur général, après que l'actuel Lawrence Coben ait quitté ses fonctions à la fin du mois d'avril.

Dans le cadre de la succession prévue, Lawrence Coben quittera ses fonctions de président de la société avec effet immédiat.

Robert Gaudette supervise actuellement la plate-forme de vente au détail interentreprises de gaz, d'électricité et de réponse à la demande de NRG, ainsi que les opérations de marché et la production d'électricité.

Il a rejoint la société en 2001 et a occupé plusieurs postes de direction au cours de son mandat.

Valeurs associées

NRG ENERGY
159,650 USD NYSE 0,00%
