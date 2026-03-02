NRG Energy chute après avoir dévoilé son offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de la compagnie d'électricité NRG Energy

NRG.N chutent de 4,3 % à 168 $ après le lancement de l'offre secondaire

** NRG, basée à Houston, Texas, déclare () que les filiales de LS Power vont vendre 12,3 millions d'actions

** Les actions font partie de la contrepartie que les actionnaires vendeurs ont reçue de NRG dans le cadre de l'acquisition récemment conclue () des installations de production de gaz naturel de LS Power et d'une centrale électrique virtuelle

** Barclays et Citigroup sont les co-responsables de l'offre

** NRG a ~214,7 millions d'actions en circulation

** L'action a clôturé lundi en baisse de 1,9 % à 175,58 $, en hausse de 10 % depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intraday de 189,96 $ le mercredi dernier

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; PT médian 203 $, par LSEG