NOXXON publie ses résultats du premier semestre 2021 et fait le point sur ses activités

• Résultats positifs de deux cohortes dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant le NOX-A12 dans le traitement du cancer du cerveau ; résultats finaux attendus au premier trimestre 2022

• Nomination d'un conseil scientifique consultatif composé des meilleurs spécialistes américains et européens dans le cancer du pancréas

• Nomination de 3 nouveaux membres du conseil de surveillance dotés d'une expérience remarquable

• Renforcement significatif du bilan de la société avec une levée de 9,3 millions d'euros, garantissant une visibilité financière jusqu'en juin 2022



Berlin, Allemagne, le 22 octobre 2021, 20h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce ses résultats financiers et les faits marquants de son activité pour le premier semestre 2021, clos le 30 juin 2021, et présente ses prévisions pour le reste de l'année.