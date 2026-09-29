Novo va verser jusqu'à 2,6 milliards de dollars à la société chinoise Hengrui pour obtenir les droits sur un médicament amaigrissant

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* Novo s'apprête à verser jusqu'à 2,6 milliards de dollars à Hengrui pour obtenir les droits sur un médicament sous forme de comprimés

* La Chine développe près de 250 traitements expérimentaux

* Le candidat-médicament de Hengrui pourrait être administré une fois par semaine

(Ajout de graphiques)

Novo Nordisk NOVOb.CO versera jusqu’à 2,6 milliards de dollars à Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 600276.SS pour acquérir les droits d’un médicament expérimental amaigrissant, élargissant ainsi son portefeuille de produits grâce à un deuxième accord portant sur un traitement à base de GLP-1 conclu avec un partenaire chinois.

Cet accord aide Novo à consolider sa position face à des concurrents tels qu’Eli Lilly LLY.N , alors que plusieurs brevets doivent expirer au cours de la prochaine décennie.

Ses actions ont chuté de plus de 70% par rapport à leurs plus hauts historiques face à la concurrence de Lilly, a rapporté Reuters ce mois-ci.

Cet accord met également en évidence l'essor rapide du secteur chinois du développement de médicaments à base de GLP-1, qui cherche à s'approprier une part plus importante d'un marché en plein essor qui, selon les estimations des analystes, devrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale au cours de la prochaine décennie.

ÉLIGIBLE À DES PAIEMENTS TOTALS POUVANT ATTEINDRE 2,6 MILLIARDS DE DOLLARS

L’accord conclu avec Novo permet à Hengrui de prétendre à des paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars, en plus d’une avance de 300 millions de dollars, a indiqué le laboratoire pharmaceutique chinois dans un communiqué publié mardi à la Bourse de Hong Kong.

Novo obtiendra les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du HRS-1596 hors de Taïwan, Macao, Hong Kong et la Chine continentale.

L'action Hengrui a progressé d'environ 2% à Hong Kong à l'annonce de cette nouvelle.

Le HRS-1596 de Hengrui est autorisé en Chine à entamer des essais cliniques de phase I pour la gestion du poids et le diabète de type 2.

PRÈS DE 250 MÉDICAMENTS CHINOIS À BASE DE GLP-1 EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

Près de 250 candidats-médicaments chinois à base de GLP-1 sont en cours de développement , selon le fournisseur de données Pharmcube, et de grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment AstraZeneca AZN.L , Merck MRK.N et Pfizer

PFE.N , ont conclu des accords de droits avec des développeurs chinois.

Un essai clinique portant sur l’UBT251, un candidat-médicament contre l’obésité développé conjointement par Novo et United Laboratories International 3933.HK , a montré une perte de poids moyenne pouvant atteindre 19,7% après 24 semaines.

Novo se prépare à un marché où les comprimés joueront un rôle bien plus important, a déclaré ce mois-ci à Reuters son directeur général, Mike Doustdar .

Parmi les produits existants figurent Wegovy, le comprimé à prise unique quotidienne de Novo, et Foundayo, également à prise unique quotidienne, de Lilly, tous deux appartenant à la classe des médicaments GLP-1 qui imitent une hormone intestinale afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie chez les patients diabétiques.

POSSIBILITÉ D'UNE RÉDUCTION DE LA POSOLOGIE

Dans un communiqué, Novo a indiqué que le HRS-1596 présentait un potentiel de développement en tant que médicament oral administré une fois par semaine, ce qui “réduirait considérablement la fréquence d’administration et améliorerait la commodité par rapport aux produits actuels”.

Un porte-parole de Novo a également déclaré à Reuters que la société prévoyait de mener des essais cliniques à l’échelle mondiale avec ce produit, mais a refusé de donner des délais.

Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire visant à savoir si la société avait obtenu une licence pour des molécules GLP-1 en provenance de Chine.