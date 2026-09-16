Novo s'allie à Anthropic pour accélérer la recherche grâce à l'IA

Les deux sociétés ont dévoilé la signature d'un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de nouveaux médicaments et à renforcer les compétences en ingénierie logicielle du groupe pharmaceutique danois.

Dans le cadre de cet accord, les équipes informatiques et scientifiques de Novo Nordisk collaboreront directement avec Anthropic pour résoudre des défis clés en matière de découverte de médicaments, élaborer des solutions ciblées pour la modélisation biologique et optimiser les flux de travail en R&D.

Dans un premier temps, Novo Nordisk déploiera le modèle Claude Science sur des cas d'usage précis en R&D afin de tester la pertinence des outils d'Anthropic sur des problèmes scientifiques complexes. L'objectif est à la fois de réduire les délais de mise sur le marché des traitements et d'approfondir la compréhension de la biologie humaine.

De son côté, Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, a souligné le potentiel de l'intelligence artificielle pour "condenser l'équivalent d'un siècle d'avancées biologiques et médicales en une seule décennie".

Outre la recherche médicale, Novo Nordisk prévoit d'exploiter les modèles de pointe d'Anthropic pour moderniser ses processus de développement logiciel internes, un élément clé pour étendre l'usage de l'IA à l'échelle du groupe.