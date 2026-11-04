Novo revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse alors qu'elle accélère le déploiement du comprimé Wegovy

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* Novo revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, pour la troisième fois cette année

* Un nouveau programme à 50 dollars par mois destiné aux seniors américains stimule le comprimé Wegovy

* Le cours de l'action progresse de 4,2 %, en passe d'enregistrer la plus forte hausse journalière de Novo depuis juin

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique avec les investisseurs aux paragraphes 4, 12 et 18. Mise à jour des cours de l'action et des puces)

par Patrick Wingrove et Jacob Gronholt-Pedersen

Le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le traitement de l’obésité Novo Nordisk NOVOb.CO a relevé mercredi ses prévisions pour 2026 pour la troisième fois cette année, les ventes trimestrielles de son médicament Wegovy ayant dépassé les prévisions, ce qui renforce les efforts de la société danoise pour regagner le terrain perdu face à son concurrent américain Eli Lilly LLY.N .

Novo, qui revient dans la course aux médicaments contre l’obésité après avoir connu une baisse de ses ventes et de son cours de bourse ces dernières années, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation ajustés pour l’ensemble de l’année, les situant désormais entre une croissance de 2 % et un recul de 2 % à taux de change constants, contre une fourchette allant auparavant d’une stagnation à une baisse de 6 %.

La société a indiqué que l’amélioration de ses performances au troisième trimestre était due à une hausse des volumes, en particulier pour les médicaments contre l’obésité, tant sur le marché américain que sur les marchés internationaux. Ces perspectives tablent sur une croissance des ventes à l’international et un recul aux États-Unis.

Novo a déclaré que la forte production et l’accélération des autorisations délivrées par les autorités sanitaires lui avaient permis d’accélérer le déploiement de son comprimé Wegovy. L’entreprise prévoit désormais de lancer ce comprimé dans plus de 20 pays d’ici mi-2027, contre l’objectif de fin 2027 annoncé lors de sa journée des marchés financiers en septembre.

Le directeur général Mike Doustdar a déclaré dans une interview que Novo avait tenu bon depuis que Lilly avait lancé un comprimé concurrent. “Nous avons réussi à garder la main”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était convaincu que Lilly “s’efforce vraiment de renverser la tendance, et que nous devons les surveiller de près”.

L'action Novo a progressé jusqu’à 6,6 % en début de séance et affichait une hausse de 4,2 % à 13h18 GMT, en passe d’enregistrer sa plus forte progression journalière depuis le 19 juin.

Novo avait surfé sur une vague de demande après le lancement de Wegovy en 2021, devenant en 2023 la société cotée la plus valorisée d’Europe, avec une capitalisation boursière dépassant par la suite les 600 milliards de dollars. Depuis, son cours a chuté de plus de 70 % par rapport à son plus haut niveau, tandis que celui de Lilly a bondi.

Lilly a également revu à la hausse ses prévisions la semaine dernière après avoir dépassé les estimations de bénéfices, grâce à la demande en plein essor pour ses médicaments injectables destinés à la perte de poids.

Les résultats de Novo montrent que le nouveau directeur général a stabilisé l’entreprise, a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, fonds commun de placement et actionnaire de Novo. Mais “l’environnement concurrentiel sur le marché de l’obésité risque de devenir de plus en plus difficile”, a-t-il déclaré à Reuters.

Le comprimé Wegovy a été le produit phare de Novo. Lancé aux États-Unis en janvier, il a généré 5,39 milliards de couronnes danoises (810 millions de dollars) au troisième trimestre, soit une hausse de 53 % par rapport au deuxième trimestre et un résultat supérieur à l’estimation consensuelle de 4,62 milliards.

“Eli Lilly domine clairement le marché des médicaments injectables contre l’obésité, mais Novo a l’avantage en ce qui concerne les comprimés”, a déclaré Lars Hytting, un investisseur basé à Copenhague chez ArthaScope, actionnaire de Novo.

Le directeur de Novo aux États-Unis a indiqué qu’un nouveau programme gouvernemental permettant aux seniors américains d’obtenir des médicaments contre l’obésité pour seulement 50 dollars par mois , lancé en juillet, était en grande partie à l’origine de la hausse d’environ 20 % d’un trimestre à l’autre des volumes de ventes du comprimé Wegovy. Sans ce programme, la catégorie des médicaments contre l’obésité aux États-Unis serait restée globalement stable de mai à octobre, a-t-il précisé, invoquant la saisonnalité.

Novo a également annoncé que son directeur financier, Karsten Munk Knudsen, quitterait ses fonctions à la fin du mois de décembre. La société a nommé Luigi La Corte, directeur financier de Galderma GALD.S , pour lui succéder.

LE COMPRIMÉ CONSIDÉRÉ COMME UN MOTEUR DE CROISSANCE

Le comprimé ne représente qu’environ 6 % des ventes prévues, mais les analystes y voient le principal moyen pour l’entreprise de renouer avec la croissance après deux années de marasme marquées par des avertissements sur les résultats et un changement de direction.

Les ventes américaines de Wegovy sous forme injectable ont reculé de 13 % à taux de change constants, bien que les ventes combinées de Wegovy aux États-Unis aient progressé de 21 %.

Novo estime que le comprimé représente environ 80 % des nouvelles prescriptions de la marque aux États-Unis, tous canaux confondus (remboursement, paiement à la charge du patient et télésanté).

Sur les 20 % restants, a déclaré M. Doustdar à Reuters, environ la moitié provient du Wegovy injectable de Novo lui-même, et le reste provient des médicaments de la concurrence et d’autres produits injectables, y compris des versions de fortune du Wegovy vendues par les pharmacies américaines.

En dehors des États-Unis, Novo a indiqué que son comprimé détenait environ 90 % du marché britannique des traitements oraux contre l’obésité et 80 % aux Émirats arabes unis, et qu’il s’était vendu à environ 100 000 boîtes en Allemagne en six semaines, principalement auprès de personnes n’ayant jamais pris de médicaments de la classe des GLP-1.

L’ensemble de la gamme Wegovy détient plus de 50 % des nouvelles prescriptions parmi les médicaments de marque contre l’obésité, a-t-elle précisé. Le comprimé est désormais commercialisé sur huit marchés.

Novo tente de rattraper Lilly, dont le comprimé concurrent Foundayo remporte une part croissante des nouvelles prescriptions. M. Doustdar a déclaré que les données de Novo corroboraient l’affirmation de Lilly de la semaine dernière selon laquelle environ 7 seniors sur 10 bénéficiant du programme Medicare du gouvernement américain choisissent les médicaments de Lilly. M. Doustdar a toutefois précisé que parmi les seniors du programme ayant opté pour un comprimé, 8 sur 10 avaient choisi celui de Novo.

Le résultat d’exploitation ajusté du troisième trimestre a progressé de 27 % à 31,72 milliards de couronnes danoises à taux de change constants par rapport à l’année précédente, dépassant les 28,39 milliards prévus par les analystes. Le chiffre d’affaires ajusté s’est élevé à 79,20 milliards de couronnes, contre 73,22 milliards attendus.

(1 dollar = 6,6544 couronnes danoises)