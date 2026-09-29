Novo Nordisk va obtenir une licence pour un comprimé expérimental à base de GLP-1 auprès de la société chinoise Hengrui

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(Ajout de l'évolution du cours de l'action Hengrui au paragraphe 8, et de précisions sur les précédentes variations du cours de l'action Novo au paragraphe 11)

Novo Nordisk NOVOb.CO versera 300 millions de dollars d’acompte à Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

600276.SS pour acquérir les droits sur un comprimé expérimental à base de GLP-1, a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique chinois.

Cet accord offre à Novo une nouvelle source potentielle de revenus sur le marché en plein essor des produits amaigrissants, dont les analystes prévoient qu'il générera un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Les laboratoires pharmaceutiques, notamment Novo et son concurrent Eli Lilly, estiment que les comprimés amaigrissants pourraient attirer les patients réticents à recourir aux injections.

Le HRS-1596 de Hengrui a été autorisé en Chine pour le lancement d’essais cliniques de phase I dans le cadre de la gestion du poids et du diabète de type 2.

Parmi les produits existants figurent le Wegovy de Novo, un comprimé à prise unique quotidienne, et le Foundayo d’Eli Lilly

LLY.N , également un comprimé à prise unique quotidienne, qui appartiennent tous deux à la classe des médicaments GLP-1 imitant une hormone intestinale pour réduire l’appétit et réguler la glycémie chez les patients diabétiques.

L'accord conclu avec Novo permet également à Hengrui de percevoir des paiements d'étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong.

Novo obtiendra les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du HRS-1596 en dehors de Taïwan, Macao, Hong Kong et la Chine continentale.

L'action Hengrui à Hong Kong a progressé d'environ 3 % après l'annonce.

Dans un communiqué, Novo a déclaré que le HRS-1596 présentait un potentiel de développement en tant que médicament oral administré une fois par semaine, ce qui “réduirait considérablement la fréquence d’administration et améliorerait la commodité par rapport aux traitements actuels”.

Un porte-parole de Novo a déclaré à Reuters dans un communiqué complémentaire que la société prévoyait de mener des essais cliniques à l’échelle mondiale avec ce produit, mais a refusé de donner des délais.

Les actions de Novo ont chuté ⁠de plus de 70 % par rapport à leurs plus hauts historiques face à la concurrence acharnée de Lilly, a rapporté Reuters au début du mois.