Novo Nordisk suspend tout recrutement non essentiel

(Zonebourse.com) - Novo Nordisk annonce un gel mondial des recrutements pour tous les postes jugés non essentiels, rapporte Reuters. L'entreprise a indiqué appliquer cette mesure dans les domaines qui ne sont pas critiques pour son activité.



Le laboratoire, fabricant du médicament Wegovy, avait vu sa capitalisation boursière chuter de 70 milliards de dollars en juillet après un avertissement sur ses résultats.



Son nouveau directeur général, Mike Doustdar, a indiqué début août à la chaîne danoise TV2 qu'il envisageait également des suppressions de postes dans le cadre d'un plan d'économies.





