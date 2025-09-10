Novo Nordisk supprime 9 000 emplois pour s'alléger dans la lutte acharnée contre les médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'investisseurs et d'analystes aux paragraphes 5, 6, 12 et 13)

*

Le fabricant de médicaments amaigrissants supprime 11,5 % de son personnel

*

5 000 suppressions d'emplois dans le pays d'origine, le Danemark

*

Prévoit des économies annuelles de 1,3 milliard de dollars

*

La directrice générale affirme qu'elle renforcera la culture de la performance

*

Les actions ont augmenté de 3,3 %

par Louise Rasmussen, Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant de Wegovy, un médicament à succès pour la perte de poids, a déclaré mercredi qu'il allait supprimer 9 000 emplois afin de relancer la croissance et de faire face à la concurrence intense de son rival américain Eli Lilly LLY.N et à une vague de médicaments copiés composés.

La restructuration, qui devrait permettre d'économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,25 milliard de dollars) par an, intervient alors que Novo Nordisk est confronté à un ralentissement de ses activités dans les domaines de l'obésité et du diabète, autrefois en plein essor.

La société danoise a également publié son troisième avertissement sur les bénéfices cette année, citant 9 milliards de couronnes de coûts ponctuels liés à la refonte.

L'ascension fulgurante de Novo a commencé au milieu de l'année 2021 lorsque Wegovy est devenu le premier médicament très efficace contre l'obésité approuvé aux États-Unis, catapultant l'entreprise au sommet du marché boursier européen.

Mais une vague d'embauches , qui a presque doublé ses effectifs en cinq ans, s'est retournée contre elle. Les licenciements ramènent les effectifs de Novo aux niveaux de début 2024, a déclaré Simon Baker, analyste chez Redburn Atlantic. En juillet, les investisseurs ont réduit de 70 milliards de dollars la valeur boursière du fabricant de médicaments après que Novo a lancé un avertissement sur ses bénéfices et nommé Mike Doustdar, un vétéran de l'entreprise, au poste de directrice générale.

Les actions ont chuté de près de 46 % depuis le début de l'année, ramenant la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 181 milliards de dollars, bien en deçà de son sommet d'environ 650 milliards de dollars atteint l'année dernière.

"Il s'agit de la première mesure importante prise par la nouvelle directrice générale pour simplifier la structure de Novo et réorienter les ressources vers la croissance dans les domaines du diabète et de l'obésité, plutôt que de se contenter de réduire les coûts pour augmenter les marges", a déclaré Michael Novod, responsable de la recherche sur les actions pour le Danemark à la Nordea Bank.

Les actions de Novo Nordisk étaient en hausse de 3,3 % à 0939 GMT, après avoir initialement chuté de 3 %.

Novo est en train de perdre du poids tout en essayant d'augmenter la production pour répondre à la demande croissante de ses produits et de préparer la version en pilule de Wegovy, ainsi que d'explorer les avantages supplémentaires pour la santé de son portefeuille de GLP-1.

Novo Nordisk, qui emploie 78 400 personnes dans le monde, a dû faire face à des difficultés lorsque les ventes de Wegovy et du traitement du diabète Ozempic ont commencé à s'essouffler, en particulier aux États-Unis.

Le Zepbound d'Eli Lilly a dépassé le Wegovy en termes d'ordonnances hebdomadaires aux États-Unis au début de l'année, bien que les ordonnances de Wegovy aient commencé à augmenter plus rapidement au cours de l'été, réduisant ainsi l'avance de Lilly sur ce marché crucial.

La directrice générale Mike Doustdar , qui a pris ses fonctions le mois dernier, a déclaré que le remaniement simplifierait les opérations, accélérerait la prise de décision et réorienterait les ressources vers les secteurs de croissance.

Lukas Leu, actionnaire de Novo et gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, qui est en train de créer un fonds pour les soins de santé, a déclaré que les mesures de réduction des coûts de Novo ne parvenaient pas à rassurer les investisseurs.

" Le marché de l'obésité a été mal évalué . Il est beaucoup plus axé sur le consommateur que prévu, et Novo a étendu la complexité organisationnelle trop rapidement", a-t-il déclaré.

RÉDUIRE LA GRAISSE

L'entreprise prévoit désormais une croissance du bénéfice d'exploitation pour 2025 comprise entre 4 % et 10 %, contre une fourchette de 19 % à 27 % prévue au début de l'année.

"Parfois, les décisions les plus difficiles à prendre sont les bonnes pour l'avenir que nous construisons. Je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire pour le succès à long terme de Novo Nordisk", a déclaré Mike Doustdar dans un message publié sur LinkedIn.

L'entreprise n'a pas voulu préciser quelles unités commerciales seraient touchées. Les licenciements, qui toucheront 5 000 travailleuses et travailleurs au Danemark, font suite à un gel des embauches à l'échelle mondiale, annoncé le mois dernier par , pour les postes non essentiels. Novo Nordisk prévoit d'économiser 1 milliard de couronnes au quatrième trimestre et a réaffirmé son engagement à réinvestir ces économies dans la recherche et le développement, l'expansion de la production et l'amélioration de l'accès des patientes et patients au niveau mondial.

Soren Lontoft Hansen, analyste chez Sydbank, a qualifié de "surprenante" l'ampleur des licenciements.

"Cela montre simplement que l'entreprise est en train de passer d'une période de croissance rapide et d'embauches massives à une nouvelle réalité de croissance plus lente, et qu'elle s'adapte maintenant en conséquence", a-t-il déclaré.

(1 $ = 6,3792 couronnes danoises)