Novo Nordisk simplifie sa marque sous le nom "Novo"

Le géant danois Novo Nordisk (dont la dénomination sociale reste légalement Novo Nordisk A/S) a annoncé le lancement d'une refonte globale de sa marque, désolidarisée au quotidien sous le nom unique "Novo", assortie de la signature "Lasting Health Starts Now".

Cette évolution identitaire s'accompagne d'un alignement de sa culture d'entreprise, baptisé "The Novo Way", afin de renforcer la compétitivité du groupe et d'accélérer l'exécution de sa stratégie commerciale.

Un repositionnement axé sur la vitesse et la compétitivité

Face à l'évolution des exigences du marché de la santé et à la hausse de la demande dans des domaines clés comme le diabète et l'obésité, Novo modernise son identité visuelle tout en conservant son logo historique au taureau Apis.

Selon Mike Doustdar, président et directeur général de Novo, ce repositionnement stratégique doit rendre l'entreprise plus réactive et renforcer sa présence auprès des consommateurs et des partenaires industriels.

Tania Sabroe, vice-présidente exécutive en charge des personnes, de l'organisation et des affaires corporatives, a souligné que cet alignement entre marque et culture vise directement à renforcer l'avantage concurrentiel du groupe sur un marché de plus en plus axé sur la santé du grand public.