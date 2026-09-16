Novo Nordisk s'associe à Anthropic pour employer l'IA dans la R&D

Le laboratoire danois Novo Nordisk NOVOb.CO va collaborer avec l'entreprise d'intelligence artificielle américaine Anthropic afin de développer plus rapidement de nouveaux médicaments, ont annoncé les deux groupes mercredi.

Novo Nordisk emploiera dans un premier temps les modèles d'Anthropic et Claude Science dans la recherche et développement (R&D) pour prendre en charge les problèmes scientifiques pour lesquels leurs capacités combinées peuvent avoir le plus grand impact, selon un communiqué conjoint.

"Mais au-delà de cela, les outils d'IA peuvent également offrir des perspectives scientifiques totalement nouvelles et faciliter la réflexion et la compréhension de la biologie humaine et des mécanismes d'action des médicaments.", a déclaré le président-directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, cité dans le communiqué.

Les groupes pharmaceutiques ont de plus en plus recours à l'IA pour accélérer la recherche et le développement, bien que les leaders du secteur restent divisés quant au rythme de ces évolutions face aux risques liés à la nouvelle technologique.

Le fabricant du traitement phare contre l'obésité Wegovy utilisera aussi les modèles frontière d'Anthropic pour renforcer le développement de logiciels guidés par l'IA.

"En donnant aux chercheurs de premier plan l'accès à des modèles de pointe sûrs, performants et fiables, nous pouvons raccourcir les délais de recherche, améliorer les résultats et découvrir des médicaments et traitements qui améliorent considérablement la vie humaine", a déclaré Dario Amodei, cofondateur et patron d'Anthropic, cité dans le communiqué.

Novo utilise déjà Claude pour automatiser la génération de rapports d'essais cliniques et réduire les délais de création de la documentation relative aux patients, passant de plusieurs mois à quelques minutes.

(Rédigé par Sriparna Roy à Bangalore ; version française Augustin Turpin ; édité par Benoit Van Overstraeten)