Novo Nordisk relève ses prévisions, Wegovy dépasse les attentes au T3

par Jacob Gronholt-Pedersen

Novo Nordisk

NOVOb.CO a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre meilleur que prévu pour son comprimé amaigrissant Wegovy, tout en relevant ses prévisions annuelles.

Les ventes du comprimé Wegovy, le nouveau traitement oral amaigrissant du laboratoire danois, se sont élevées à 5,39 milliards de couronnes danoises (721,27 millions d'euros), soit une hausse de 53% par rapport au deuxième trimestre et un résultat supérieur aux 4,62 milliards de couronnes danoises prévus par le consensus établi par le laboratoire.

Ce médicament, lancé aux États-Unis en janvier, ne représente qu’environ 6% des ventes prévues, mais les analystes y voient le principal levier de retour à la croissance pour Novo, après deux années de difficultés marquées par des avertissements sur les résultats et un changement de direction.

Novo, qui est à un moment donné devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe grâce à l’essor des ventes de Wegovy, tente également de réduire l’écart avec son rival américain Eli Lilly LLY.N , dont la pilule concurrente Foundayo remporte une part croissante des nouvelles prescriptions.

Novo a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires ajusté et de résultat d’exploitation ajusté pour 2026, les situant désormais dans une fourchette comprise entre +2% et -2% à taux directeur constants, contre une prévision antérieure faisant état d’une baisse de 0% à 6%. Il s'agit du troisième relèvement des objectifs annuels du groupe.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 31,72 milliards de couronnes danoises au troisième trimestre, dépassant les 28,39 milliards prévus par les analystes et affichant une hausse organique de 27% sur un an. Le chiffre d'affaires ajusté est ressorti à 79,20 milliards de couronnes, contre 73,22 milliards attendus.

"La croissance a été tirée par notre portefeuille de produits contre l’obésité, grâce à l’adoption continue du comprimé Wegovy aux États-Unis et à des premiers lancements encourageants à l’international", a déclaré le président-directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)