Novo Nordisk relève ses objectifs annuels

Novo Nordisk a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre 2026, porté par la solide dynamique commerciale de son traitement contre l'obésité Wegovy, en particulier dans sa version orale. Fort de cette performance, le laboratoire danois a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires ajusté de Novo Nordisk a atteint 79,2 milliards de couronnes danoises au troisième trimestre, surpassant les 73,2 milliards anticipés par le marché. Le résultat opérationnel ajusté a également dépassé les attentes, ressortant à 31,72 milliards de couronnes, contre un consensus de 28,39 milliards, soit une progression organique de 27% sur un an.

Cette performance a notamment été soutenue par Wegovy, dont les ventes ont totalisé 20,4 milliards de couronnes, légèrement au-dessus des 19,9 milliards attendus. Sa version orale, commercialisée aux États-Unis depuis janvier, a affiché une croissance de 53% par rapport au trimestre précédent, générant 5,39 milliards de couronnes de revenus, contre 4,6 milliards anticipés. Ce traitement constitue un moteur de croissance stratégique pour le laboratoire danois, engagé dans une concurrence accrue avec l'américain Eli Lilly sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Dans ce contexte, Novo Nordisk a revu à la hausse ses objectifs pour 2026. Le groupe anticipe désormais une évolution de son chiffre d'affaires et de son EBIT ajustés comprise entre -2% et 2% à taux de change constants. Il a également relevé sa prévision de flux de trésorerie disponible, désormais comprise entre 60 et 70 milliards de couronnes, contre 45 à 55 milliards précédemment. Les dépenses d'investissement devraient pour leur part s'établir autour de 50 milliards de couronnes.

Sur le plan stratégique, le laboratoire se prépare à commercialiser CagriSema aux États-Unis début 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Novo Nordisk a par ailleurs annoncé une évolution de sa direction financière, avec le départ d'un commun accord de Karsten Munk Knudsen. Luigi La Corte lui succédera au poste de vice-président exécutif et directeur financier.