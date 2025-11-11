Novo Nordisk réduit le prix du Wegovy jusqu'à 37 % en Inde

La baisse de prix de Wegovy fait suite au succès de Mounjaro en Inde

L'Inde est un marché clé pour les médicaments contre l'obésité de Novo Nordisk et Eli Lilly

Le brevet du semaglutide de Wegovy expire en Inde en mars 2026

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mardi qu 'il avait réduit le prix de son médicament pour la perte de poids, Wegovy,jusqu'à 37% par rapport à son prix de lancement en Inde, alors qu'il cherche à gagner du terrain sur l'un des marchés à croissance rapide pour les traitements de l'obésité dans le monde.

Reuters a rapporté en exclusivité plus tôt dans la journée que le fabricant de médicaments avait réduit les prix de 33 % pour le traitement phare, citant un document de l'entreprise envoyé à ses distributeurs. Cette baisse tient compte de l'impact d'une révision de la structure de la taxe nationale sur les ventes en septembre, qui a rendu le médicament légèrement moins cher.

L'Inde s'avère être un champ de bataille clé pour Novo Nordisk et le fabricant de médicaments américain Eli Lilly

LLY.N , qui se livrent une concurrence féroce pour obtenir une plus grande part du marché mondial des médicaments amaigrissants, dont les analystes estiment qu'il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici à la fin de la décennie.

Le prix mensuel de la dose la plus élevée de Wegovy , soit 2,4 mg , s'élèvera désormais à 16 400 roupies (186,59 $), contre 24 389,06 roupies auparavant, selon le document.

La dose la plus faible de 0,25 mg sera vendue à 10 850 roupies par mois, contre 16 260,94 roupies auparavant.

"Nous nous sommes assurés d'écouter nos patients et nos médecins et de prendre des mesures actives au bénéfice de l'ensemble de la population", a déclaré Vikrant Shrotriya, directeur général de Novo Nordisk India.

Wegovy est entré en Inde en juin et rattrape le Mounjaro de Lilly, dont les ventes ont doublé quelques mois après son lancement en mars.

Les deux médicaments font partie d'une classe de traitements appelés agonistes des récepteurs GLP-1, qui favorisent une sensation de satiété plus durable et sont prescrits pour traiter l'obésité et le diabète.

Le brevet de l'ingrédient actif de Wegovy, le semaglutide, expirera en Inde en mars 2026, ouvrant ainsi la voie à l'entrée sur le marché des fabricants de médicaments génériques .

Cette baisse de prix intervient quelques jours après que Mounjaro est devenu le médicament le plus vendu en Inde en octobre en termes de valeur.

"Cela pourrait également s'expliquer par le fait que les génériques entreront également sur le marché en 2026, de sorte qu'un prix plus bas aidera Novo à être plus compétitif", a déclaré Vishal Manchanda, analyste chez Systematix Institutional Equities, notant que le Mounjaro "se porte mieux" que le Wegovy en Inde.

"Il pourrait donc s'agir d'une mesure visant à vendre davantage."

Les deux entreprises cherchent également à vendre leurs traitements sous des noms de marque différents, Lilly ayant conclu un partenariat avec Cipla CIPL.NS pour Mounjaro et Novo Nordisk avec Emcure Pharma EMCU.NS pour Wegovy, dans une démarche qui, selon les experts, contribuera à élargir la distribution de ces médicaments en Inde.

Lilly et Novo ont conclu un accord aux États-Unis au début du mois pour réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)