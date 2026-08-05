Novo Nordisk recule, les ventes au T2 de Wegovy déçoivent

L'action Novo Nordisk reculait mercredi au lendemain des résultats financiers du deuxième trimestre du laboratoire danois, le relèvement de ses perspectives n'ayant pas convaincu les investisseurs, dont l'attention s'est concentrée sur les ventes légèrement inférieures aux attentes de Wegovy, son traitement phare contre l'obésité.

A la Bourse de Copenhague, vers 07h45 GMT, l'action perdait 4,28% à 294,45 couronnes danoises (39,40 euros). Elle a chuté de plus de 6% mardi après la cloche.

Le groupe scandinave a surpris mardi en publiant en avance ses résultats trimestriels et en relevant ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, désormais attendues entre 0% et -6% sur un an à taux de change constants, contre une fourchette précédente de -4% à -12%.

Toutefois, certains analystes ont pointé du doigt le léger recul des ventes du comprimé Wegovy, lancé en début d'année et qui a redonné de l'éclat à Novo Nordisk soumise à la concurrence intense d'Eli Lilly LLY.N aux États-Unis.

Les ventes du médicament à succès, très surveillées, sont ressorties à 3,22 milliards de couronnes danoises, légèrement en deçà des 3,3 milliards attendus par les analystes, douchant les espoirs d'un résultat supérieur aux prévisions.

"La seule surprise que je vois, c’est que le Wegovy oral était exactement conforme aux attentes", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment.

"Les investisseurs vont se concentrer sur la question de savoir si Novo peut maintenir sa position de leader sur le marché du traitement de l'obésité par voie orale, surtout à la lumière des efforts marketing accrus de Lilly au troisième trimestre", a-t-il ajouté.

Ces chiffres "enlèvent un peu d’excitation", soulignent les analystes de Jefferies en relevant la pression éventuelle sur les prix due aux fortes remises offertes aux États-Unis.

Selon Barclays, malgré le deuxième trimestre solide et les perspectives encourageantes, une performance de la pilule Wegovy "légèrement molle", le positionnement des investisseurs à court terme et l’essai CagriSema expliquent la chute de l'action.

Novo Nordisk, un acteur clé de l’économie danoise, a fait état d'un bénéfice opérationnel ajusté de 33,4 milliards de couronnes danoises au deuxième trimestre, en hausse de 11% sur un an, alors que les analystes tablaient sur une moyenne de 28,74 milliards selon un consensus compilé par l’entreprise.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Stine Jacobsen, Maggie Fick et Bhanvi Satija)