Novo Nordisk rachète à Hengrui Pharma ses droits hors Chine sur le HRS-1596

Novo Nordisk annonce avoir conclu un accord de licence avec le groupe chinois Hengrui Pharma pour le HRS-1596, un double agoniste du récepteur du GLP-1 et du récepteur du GIP, avec possibilité de dosage oral hebdomadaire.

Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique danois obtiendra les droits exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser le HRS-1596 à l'échelle mondiale, à l'exclusion de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.

La valeur totale potentielle de l'accord peut atteindre 2,6 MdsUSD, sous réserve de l'atteinte des jalons applicables, dont un paiement initial de 300 MUSD. De plus, Hengrui Pharma sera éligible à des redevances basées sur les ventes nettes.

HRS-1596 est conçu pour réduire le poids et améliorer le contrôle glycémique grâce à de multiples mécanismes, notamment la suppression de l'appétit, la stimulation de la sécrétion d'insuline et une amélioration de la sensibilité à l'insuline.

Hengrui Pharma a obtenu l'autorisation en Chine pour lancer des essais cliniques de phase 1 avec le HRS-1596 pour la gestion du poids et le diabète de type 2. Soumis aux conditions de clôture habituelles, l'accord de licence devrait être finalisé au 4e trimestre 2026.