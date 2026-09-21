Novo Nordisk prévoit de lancer plus de cinq médicaments à succès d'ici 2030, selon son PDG

Novo organise un événement pour ses employés à la mairie de Novo.

Novo Nordisk a pour objectif ‌de lancer plus de cinq médicaments phares d’ici 2030 et de générer plus de ​150 milliards de couronnes danoises (20,07 milliards d'euros) de chiffre d’affaires grâce à son portefeuille de produits en développement d’ici 2035, a déclaré Mike Doustdar, président-directeur général du groupe, ​à l'occasion d'un "Capital Markets Day" organisé à Londres.

Le laboratoire s'efforce de rassurer les marchés sur sa capacité à ​faire face à l'expiration des brevets du ⁠sémaglutide — le principe actif de ses gammes de médicaments anti-obésité Ozempic et ‌Wegovy — au début des années 2030.

L'action Novo Nordisk a chuté de près de 9%, les analystes remettant en question le pouvoir de fixation ​des prix et la stratégie ‌de négociation du groupe à l’approche des expirations de brevets ⁠imminentes.

La direction a détaillé lundi un plan de déploiement pluriannuel pour ses médicaments anti-obésité injectables de nouvelle génération, visant le lancement de son association CagriSema au début de ⁠l’année prochaine, suivi ‌du cagrilintide en monothérapie et d’une dose élevée de CagriSema en ⁠2028, avant de passer au zenagamtide.

Mike Doustdar a déclaré que Novo visait atteindre ‌plus de 60 millions de patients dans le monde d’ici 2030 et ⁠à multiplier par dix sa capacité de production afin de ⁠fournir des traitements oraux ‌contre l’obésité à 15 millions de patients d’ici la fin de la décennie.

Novo Nordisk ​accélère également l’élargissement de son portefeuille de ‌comprimés et vise à disposer d’au moins cinq produits oraux en essais cliniques avant la fin de ​cette année.

Mike Doustdar a indiqué que le comprimé oral Wegovy de Novo avait atteint à ce jour le chiffre record de 7 millions d’ordonnances aux États-Unis, ⁠soulignant que 90% de ces ventes provenaient de canaux de vente directe payés comptant.

Novo a également indiqué que le nombre total de départs liés à sa restructuration d’entreprise avait atteint 13.000 salariés, après une première vague de 9.000 suppressions d’emplois et 4.000 départs supplémentaires par la suite.

(Patrick Wingrove, rédigé par Louise Rasmussen; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)