Novo-Nordisk : nouvelle déconvenue (anti-obésité) et franche cassure des 280DKK
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:17
Le cours qui avait culminé à, 1.028DKK le 25 juin 2024 pourrait se retrouver bientôt divisé par 4 : Novo vient de valider une franche cassure des 280DKK (plancher crucial des 24 novembre 2025 et 5 février 2026), ce qui pourrait déboucher sur une glissade vers 250DKK, puis 233DKK, l'ex-résistance des 13 octobre 2020 et 17 février 2021, puis 5 et 11 mai 2021).
