 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo-Nordisk : nouvelle déconvenue (anti-obésité) et franche cassure des 280DKK
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:17

Novo-Nordisk : enregistre une nouvelle déconvenue avec cette fois un souci d'évaluation de son traitement anti-obésité : de nombreux mois de retard sont à prévoir avant de pouvoir envisager de nouvelles phases d'essai et retenter d'obtenir une autorisation préalable.
Le cours qui avait culminé à, 1.028DKK le 25 juin 2024 pourrait se retrouver bientôt divisé par 4 : Novo vient de valider une franche cassure des 280DKK (plancher crucial des 24 novembre 2025 et 5 février 2026), ce qui pourrait déboucher sur une glissade vers 250DKK, puis 233DKK, l'ex-résistance des 13 octobre 2020 et 17 février 2021, puis 5 et 11 mai 2021).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni
    Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:43 

    Une ‌nouvelle série de pourparlers visant ​à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu ​à la fin de la semaine, ​a déclaré lundi le ⁠chef de cabinet du président ‌Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera ​à ‌la fin de la ⁠semaine, ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens à Sofiivska Borshchagivka, en Ukraine, le 22 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Guerre en Ukraine : le coût de la reconstruction estimé à plus de 500 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 15:42 

    Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank