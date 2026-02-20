Novo Nordisk nomme deux vétérans de l'industrie pharmaceutique pour renforcer son conseil d'administration

Novo nomme Jan van de Winkel et Ramona Sequeira au conseil d'administration

Les nominations mettront à l'épreuve la promesse de Sorensen de renforcer le conseil d'administration

Novo fait face à la pression d'Eli Lilly et des entreprises de télésanté

L'assemblée générale annuelle est prévue pour le 26 mars

Novo Nordisk NOVOb.CO nommera des vétérans de l'industrie pharmaceutique, Jan van de Winkel et Ramona Sequeira, à son conseil d'administration, a déclaré la société vendredi, dans les premiers ajouts depuis un remaniement au sein du fabricant danois de médicaments contre l'obésité l'année dernière.

L'année dernière, Novo Nordisk et son actionnaire majoritaire, la Fondation Novo Nordisk, ont remplacé le directeur général du fabricant de médicaments et remanié le conseil d'administration, en nommant Lars Rebien Sorensen , qui préside également la Fondation, au poste de président du conseil d'administration , ce qui lui confère un double rôle important.

Novo Nordisk a également confirmé la nomination d'Helena Saxon au conseil d'administration, annoncée pour la première fois l'année dernière. Elle siège au conseil d'administration du distributeur de mode H&M HMb.ST et était auparavant membre du conseil d'administration du fabricant suédois de médicaments Sobi SOBIV.ST .

CHUTE DU COURS DE L'ACTION EN RAISON D'UNE CONCURRENCE ACHARNÉE

Ces nominations mettent à l'épreuve la promesse faite par Sorensen de renforcer l'expertise pharmaceutique et commerciale du conseil d'administration, après avoir critiqué le fait que le conseil d'administration précédent avait agi trop lentement face aux défis du marché américain.

Novo Nordisk, fabricant de Wegovy et d'Ozempic, est confronté à une pression croissante sur le marché des médicaments contre l'obésité, luttant contre son rival américain Eli Lilly LLY.N ainsi que contre les sociétés de télésanté qui proposent des versions copiées moins chères de ses médicaments amaigrissants, ce qui a fait chuter ses actions de 49 % au cours de l'année écoulée.

Les actions de Novo ont baissé de 1,1 % à 1243 GMT vendredi.

Van de Winkel, cofondateur et directeur général du danois Genmab GMAB.CO , a été proposé à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 26 mars, a déclaré Novo dans un communiqué.

Dans le même temps, Novo prévoit d'élire Sequeira, ancienne directrice de la division du portefeuille mondial de Takeda Pharmaceutical 4502.T au Japon, où elle a travaillé pendant 10 ans jusqu'en 2025.

Sequeira a précédemment travaillé chez Eli Lilly, où elle a occupé divers postes de direction au Canada, en Europe et aux États-Unis, a indiqué Novo.

Un ancien cadre de Pfizer a retiré sa candidature au conseil d'administration en novembre de l'année dernière, invoquant des raisons personnelles.