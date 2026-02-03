Novo Nordisk met en garde contre une forte baisse des ventes en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk prévoit une baisse de 5 % à 13 % de son chiffre d'affaires en 2026

Les analystes s'attendaient à une baisse de 2 % du chiffre d'affaires de Novo Nordisk cette année

Le bénéfice d'exploitation de Novo a chuté de 14 % au quatrième trimestre, en deçà des attentes

Le directeur général est optimiste quant à l'adoption rapide de la pilule Wegovy sur le marché américain

Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO , s'attend à une baisse de ses ventes cette année, a-t-il déclaré mardi, un nouveau revers pour le pionnier des médicaments contre l'obésité qui lutte pour reprendre des parts de marché à son rival Eli Lilly LLY.N .

Novo Nordisk se bat pour reconquérir sa couronne sur le marché des médicaments contre l'obésité après une année difficile qui a vu le Zepbound d'Eli Lilly dépasser le Wegovy en termes de prescriptions aux États-Unis et *a réduit* de 50 % le cours de l'action de la société danoise.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Mike Doustdar, Novo mise sur sa nouvelle pilule Wegovy et sur une publicité agressive pour regagner du terrain.

"En 2026, Novo Nordisk sera confronté à des vents contraires en matière de prix sur un marché de plus en plus concurrentiel", a déclaré M. Doustdar dans un communiqué.

"Cependant, nous sommes très encouragés par l'*adoption rapide et prometteuse* de la pilule Wegovy aux États-Unis, et nous restons confiants dans notre capacité à stimuler la croissance des volumes au cours des prochaines années", a-t-il ajouté.

Novo a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes, à *taux de change constants*, diminuent de 5 à 13 % cette année, contre une croissance de 10 % l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que les ventes de Novo diminuent de 2 % cette année.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 14 % pour atteindre 31,7 milliards de couronnes au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 31,2 milliards.