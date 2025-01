Novo Nordisk: étend sa collaboration avec Valo Health information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk et Valo Health annoncent une extension de leur collaboration pour découvrir et développer des traitements innovants contre l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et les données humaines de Valo.



L'accord initial, signé en septembre 2023, prévoyait jusqu'à 11 programmes thérapeutiques et des paiements potentiels de 2,7 milliards de dollars.



L'accord élargi inclut désormais jusqu'à 20 programmes, avec des paiements potentiels de 4,6 milliards de dollars, un investissement initial de 190 millions de dollars, et un accent renforcé sur l'obésité et le diabète.



Les deux entreprises utiliseront la plateforme Opal de Valo et leurs expertises respectives pour identifier des cibles thérapeutiques prometteuses et développer des traitements basés sur des modèles centrés sur l'humain.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.