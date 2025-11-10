Novo Nordisk et Emcure vont lancer un médicament pour la perte de poids sous une nouvelle marque en Inde

Novo Nordisk NOVOb.CO a conclu un partenariat avec la société indienne Emcure Pharmaceuticals

EMCU.NS pour distribuer et commercialiser en exclusivité son médicament amaigrissant sous une nouvelle marque dans le pays, ont annoncé les deux sociétés lundi.

En vertu de cet accord, le fabricant danois vendra Poviztra 2,4 milligrammes (mg) semaglutide injectable en Inde sous une marque distincte de son traitement amaigrissant à succès Wegovy.

Les actions d'Emcure Pharma ont augmenté à la suite de l'annonce, avec une hausse de 6,5 % à 1 451 roupies.

Novo Nordisk a lancé Wegovy en Inde en juin, trois mois après qu'Eli Lilly LLY.N a introduit son produit concurrent Mounjaro dans le pays le plus peuplé du monde.

La dose de 2,4 mg de Wegovy est vendue à 26 015 roupies pour un mois d'approvisionnement en Inde, tandis que le prix du Poviztra n'a pas été divulgué.

"Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Novo Nordisk India pour s'assurer que ses traitements innovants atteignent un plus grand nombre de patients en Inde", a déclaré la société danoise dans un document d'échange.

Le mois dernier, Eli Lilly a également conclu un partenariat avec Cipla CIPL.NS pour vendre son médicament contre la perte de poids sous une marque distincte en Inde.