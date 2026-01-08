OVHcloud veut une stratégie européenne pour l’IA, hausse du CA au T1

(Actualisé tout du long avec citations du DG)

Le président-directeur général d’OVHcloud OVH.PA a déclaré jeudi, à l'occasion des résultats financiers du groupe d'informatique dématérialisée, chercher une solution transfrontalière dans le cadre de l’initiative de l’Union européenne visant à développer des infrastructures d’intelligence artificielle (IA).

Le fournisseur de services a également confirmé ses objectifs pour 2026 et affiche une croissance organique de 6% du chiffre d’affaires au premier trimestre.

S’exprimant devant des analystes, le PDG Octave Klaba a indiqué que le groupe discutait des projets de "gigafactories" avec la Commission européenne, tout en exprimant des inquiétudes quant à l’approche "pays par pays" adoptée par le bloc en matière d’initiatives liées à l’IA.

OVHCloud a entamé des discussions avec de potentiels partenaires dans six ou sept pays européens afin de mettre en place une infrastructure transfrontalière interconnectée, a-t-il précisé, tout en critiquant le manque d’attention porté aux clients.

"Pour le moment, il s’agit simplement d’une initiative visant à créer des actifs, mais personne ne parle de la manière dont ils seront utilisés", a déclaré Octave Klaba. "Les initiatives européennes en matière d’IA se concentrent trop sur le capex et les actifs, pas assez sur les revenus. Qui paiera ? "

MANQUE DE NOTORIÉTÉ

Le chiffre d’affaires a progressé à 275,3 millions d’euros au premier trimestre. Les services de cloud public, qui représentent 21% du total affichent une croissance de 15,8%, à 58,2 millions d’euros. Les services de cloud privé ont grimpé de 4% à 167,2 millions d’euros.

Malgré la confirmation des objectifs 2026, la cible de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an est éprouvée par un ralentissement de l'acquisition des nouveaux clients et d'un manque de notoriété.

"Nous ne sommes pas bons aujourd’hui dans l’acquisition de nouveaux clients", a reconnu Octave Klaba jeudi, ajoutant que l’objectif d’OVHcloud était que chaque citoyen européen reconnaisse la marque à l'horizon 2030.

(Rédigé par Elena Smirnova et Léo Marchandon, édité par Augustin Turpin)