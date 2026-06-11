Novo Nordisk en hausse après l'autorisation de son médicament amaigrissant par l'autorité sanitaire britannique

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11 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO , cotées aux États-Unis, ont progressé de 2,3 % pour atteindre 43,8 dollars

** L'autorité britannique de réglementation des médicaments a approuvé le comprimé amaigrissant de Novo , offrant ainsi aux patients une nouvelle option de traitement de l'obésité sans injection et renforçant l'avance du laboratoire danois, premier sur le marché, face à son concurrent américain Eli Lilly LLY.N

** L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé le comprimé Wegovy pour les adultes obèses présentant un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus, ou ceux dont l'IMC se situe entre 27 et 30 et qui souffrent d'au moins une affection associée

** L'action du laboratoire pharmaceutique Lilly a progressé de 2,6 % à 1.168,2 dollars

** Cette autorisation sera suivie d'une évaluation par l'Institut national britannique pour la santé et l'excellence clinique (NICE) avant que le comprimé ne soit disponible dans le cadre du système de santé publique britannique (NHS)

** D'ici là, les patients peuvent se procurer le médicament auprès de prestataires privés

** Novo prévoit que le médicament sera disponible sur ordonnance privée d'ici quelques semaines

** En tenant compte des fluctuations de la séance, NVO recule de 14,6 % et LLY progresse de 7 % depuis le début de l'année