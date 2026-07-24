Novo Nordisk demande une injonction provisoire pour faire interdire les publicités d'Eli Lilly pour un médicament amaigrissant

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* Novo et Lilly se disputent la première place sur le marché des médicaments contre l'obésité

* Lilly nie toute malversation et maintient ses publicités

* Novo affirme que les publicités de Lilly s'appuient sur des « études obsolètes »

* Novo demande une injonction obligeant Lilly à retirer ses campagnes publicitaires

(Ajout d'un commentaire de Lilly au paragraphe 9) par Maggie Fick et Stine Jacobsen

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré vendredi qu'elle demandait une injonction préliminaire auprès d'un tribunal américain afin de bloquer immédiatement les publicités pour des médicaments contre l'obésité et le diabète diffusées par Eli Lilly LLY.N . La société danoise Novo a déclaré mardi avoir intenté une action en justice contre Lilly , arguant que les consommateurs étaient induits en erreur quant à la comparaison entre les produits des deux sociétés, et qu’elle demanderait une injonction préliminaire si le groupe américain ne retirait pas volontairement les publicités litigieuses.

Vendredi, Lilly a nié toute faute, affirmant qu’elle maintenait ses publicités et qu’elle se défendrait vigoureusement.

Novo et Lilly se livrent une bataille pour la domination du marché des médicaments contre l’obésité, dont les analystes estiment qu’il représentera plus de 100 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, rien qu’aux États-Unis.

Novo a déclaré vendredi dans un communiqué que les publicités de Lilly reposaient sur des « études obsolètes », donnant la fausse impression que les médicaments de la société américaine étaient nettement supérieurs.

« Novo Nordisk sollicite une ordonnance judiciaire en urgence afin de garantir que le public puisse disposer d’une vision précise et complète des traitements qui lui sont proposés aujourd’hui », a-t-elle précisé.

Dans sa plainte, Novo accuse Lilly d’avoir enfreint les lois sur la publicité mensongère et la concurrence déloyale à travers ses campagnes pour le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Novo affirme que Lilly a comparé les doses maximales autorisées de Zepbound et de Mounjaro à des doses plus faibles de Wegovy et d’Ozempic, deux médicaments de Novo, tout en omettant de mentionner les versions plus récentes et à plus forte dose de ses propres médicaments qui, selon elle, permettent une perte de poids plus importante.

« Novo Nordisk n’a jamais testé ses doses les plus élevées de sémaglutide face aux médicaments à base de tirzépatide de Lilly dans le cadre d’un essai clinique; au lieu de cela, elle utilise une action en justice pour mettre en avant des comparaisons qu’elle n’a jamais vérifiées », a déclaré vendredi un porte-parole de Lilly à Reuters.

L'action en justice intentée par Novo vise à obtenir une injonction permanente obligeant Lilly à retirer ces campagnes et à diffuser des publicités rectificatives.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré que cette action en justice était un moyen pour Novo d’essayer de modifier la perception du public quant aux performances des médicaments des deux sociétés.

« À mon sens, cela montre que Novo adopte une attitude plus offensive dans la gestion de ses activités; l’entreprise ne va pas simplement laisser Lilly dire tout ce qu’elle veut », a déclaré M. Seigerman.

Sven Borho, associé gérant chez Orbimed, a estimé que Novo devrait se concentrer sur son portefeuille de produits en développement, ajoutant que « Lilly les a également devancés sur le plan de la R&D ».

« Aller devant les tribunaux ne va pas les aider dans leur bataille marketing », a déclaré M. Borho, dont la société gère le portefeuille de Worldwide Healthcare Trust, actionnaire de Lilly, qui détenait également une position à court terme sur Novo jusqu’en mai.