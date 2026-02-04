Novo Nordisk considère les baisses de prix "douloureuses" de Wegovy aux États-Unis comme un investissement dans l'avenir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, a déclaré mercredi que les réductions de prix de son médicament contre l'obésité Wegovy aux États-Unis sont "douloureuses" pour les résultats financiers de l'entreprise, mais il espère qu'elles constitueront un investissement pour l'avenir, car beaucoup plus de personnes pourront avoir accès aux médicaments grâce à elles. M. Doustdar s'adressait aux journalistes après que l'entreprise a annoncé mardi des perspectives bien pires que prévu pour 2026 et qu'elle a fait état d'une rude bataille à venir sur le marché de la perte de poids, alors que les prix sont sous pression .