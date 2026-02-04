 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk considère les baisses de prix "douloureuses" de Wegovy aux États-Unis comme un investissement dans l'avenir
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, a déclaré mercredi que les réductions de prix de son médicament contre l'obésité Wegovy aux États-Unis sont "douloureuses" pour les résultats financiers de l'entreprise, mais il espère qu'elles constitueront un investissement pour l'avenir, car beaucoup plus de personnes pourront avoir accès aux médicaments grâce à elles. M. Doustdar s'adressait aux journalistes après que l'entreprise a annoncé mardi des perspectives bien pires que prévu pour 2026 et qu'elle a fait état d'une rude bataille à venir sur le marché de la perte de poids, alors que les prix sont sous pression .

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank