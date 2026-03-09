Novo Nordisk conclut un accord avec Hims pour la vente de Wegovy et d'Ozempic et abandonne les poursuites judiciaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les mesures de répression de la FDA au paragraphe 8 et mise à jour des actions de Hims) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Novo Nordisk NOVb.CO a accepté de vendre ses médicaments phares Wegovy et Ozempic par l'intermédiaire de la plateforme de la société américaine de télésanté Hims & Hers HIMS.N , a déclaré le fabricant danois de médicaments lundi, mettant fin à un différend juridique qui a éclaté le mois dernier .

L'accord marque un revirement par rapport à février, lorsque Novo a poursuivi Hims au sujet d'une alternative composée à 49 $ à sa pilule amaigrissante Wegovy.

Les actions de la société de télésanté ont augmenté de 36 % dans la matinée.

Novo est aux prises avec des sociétés de télésanté qui proposent des versions composées moins chères de ses traitements contre l'obésité.

En vertu de l'accord, Hims proposera aux consommateurs américains, sur sa plateforme, les produits injectables Ozempic et Wegovy, approuvés par les autorités de réglementation, ainsi que la pilule Wegovy, aux prix de Novo pour les paiements directs.

En contrepartie, Hims ne fera plus de publicité pour les médicaments GLP-1 composés, bien qu'elle continuera à les proposer lorsque les fournisseurs le jugeront cliniquement nécessaire.

"Je suis heureux de voir que HIMS cessera de faire de la publicité pour des médicaments composés non approuvés et vendra à la place des produits approuvés par la FDA dans le cadre de son nouveau partenariat avec Novo Nordisk. Il est important de noter que ces produits resteront abordables (pas d'augmentation de prix) et que les GLP-1 composés seront réservés à des cas rares (conformes à la FDA) ", a écrit Marty Makary, commissaire de la FDA, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

"J'aimerais féliciter les deux parties pour cet accord qui fait suite à notre récente action."

En février, le régulateur de la santé a déclaré qu'il prendrait des mesures décisives contre les entreprises qui commercialisent en masse des médicaments copiés illégalement, y compris Hims.

LA CONCURRENCE ENTRAÎNE DES BAISSES DE PRIX

Le directeur général de Novo, Mike Doustdar, a déclaré que la pilule Wegovy avait généré plus de 600 000 ordonnances depuis son lancement il y a deux mois, les partenariats de télésanté accélérant l'adoption du médicament.

L'entreprise danoise est confrontée à la forte concurrence d'Eli Lilly LLY.N aux États-Unis. Pour stimuler les ventes, Novo a réduit les prix de ses médicaments amaigrissants d'environ 1 000 $ par mois à 149-299 $ sur ses sites Web.

M. Doustdar a déclaré que la baisse des prix était un élément clé du partenariat, expliquant à Reuters que "les produits authentiques sont désormais vendus à des prix très similaires à ceux des produits composés".

L'accord fait suite à un avertissement adressé la semaine dernière par les autorités de réglementation américaines à 30 sociétés de télésanté concernant des promotions trompeuses de médicaments composés de la classe GLP-1, dont font partie Wegovy et Ozempic. La Food and Drug Administration a déclaré que certaines entreprises assimilaient faussement les produits composés à des médicaments approuvés.

Andrew Dudum, directeur général de Hims, a déclaré que le partenariat avec Novo faisait suite à la décision de Hims de réorienter son activité de perte de poids aux États-Unis en abandonnant les médicaments composés à base de GLP-1 au profit de traitements de marque approuvés par la FDA, reflétant ce qu'il a déclaré être une demande croissante pour une gamme plus large d'options à moindre coût.

"C'est là que nous voyons la croissance de l'activité", a déclaré M. Dudum à Reuters.

À la lumière de l'accord, Novo Nordisk a déclaré qu'il retirait la plainte pour violation de brevet "tout en se réservant le droit de la déposer à nouveau".

Novo a mis fin à un accord similaire l'année dernière en raison de préoccupations concernant la commercialisation et les ventes de médicaments composés.