Novo Nordisk conclut un accord avec Hims & Hers, mettant fin à leurs poursuites judiciaires
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 14:29
Selon les termes de l'accord, les utilisateurs de Hims & Hers auront bientôt accès à toute la gamme de médicaments à base de sémaglutide approuvés par la FDA, ce qui inclut l'Ozempic en injection ainsi que le Wegovy en injection et en comprimés.
Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique danois rappelle que son traitement Wegovy permet une perte de poids moyenne d'environ 17% lorsqu'il est associé à un régime hypocalorique et à de l'exercice, contre seulement 3% pour le groupe sous placebo.
Suite à cet accord, Novo indique avoir abandonné les poursuites qu'il avait engagées le mois dernier contre Hims & Hers pour violation de brevet, tout en se réservant le droit de relancer la procédure à l'avenir.
Hims & Hers avait bouleversé le marché des traitements contre l'obésité le mois dernier en lançant la pilule GLP-1 la moins chère des États-Unis. La société la proposait à 49 dollars pour le premier mois, puis à 99 dollars mensuels via un abonnement. Ce tarif, bien inférieur aux 199 dollars demandés par le groupe scandinave, avait fait lourdement chuter le cours de Bourse de ce dernier.
Novo avait alors décidé d'engager des poursuites judiciaires pour violation de brevet américain, avec le soutien de la FDA, qui avait pris des mesures afin de restreindre l'utilisation des principes pharmaceutiques actifs (API) de type GLP-1 destinés à des médicaments composés non approuvés.
A la Bourse de Copenhague, l'action progressait de 1,2% lundi en début d'après-midi, défiant un marché en baisse de 2%. À Wall Street, le titre Hims & Hers était attendu en hausse de plus de 46% à une quinzaine de minutes de l'ouverture.
A lire aussi
-
Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo, ... Lire la suite
-
Le groupe hôtelier confie à cet expert la mission de renforcer sa stratégie de talents et sa culture d'entreprise à l'échelle mondiale. Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, ... Lire la suite
-
La flambée des prix du pétrole lundi au-dessus des 100 dollars le baril, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient, fait céder les Bourses et grimper les taux d'emprunt souverains en Europe, avec les craintes d'un choc inflationniste mondial. Les marchés sont ... Lire la suite
-
Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer