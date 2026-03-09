 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk conclut un accord avec Hims & Hers, mettant fin à leurs poursuites judiciaires
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 14:29

Novo Nordisk a annoncé lundi avoir conclu un accord avec la plateforme américaine de télésanté en vue de commercialiser des versions à bas prix de ses deux médicaments phares contre l'obésité, l'Ozempic et le Wegovy.

Selon les termes de l'accord, les utilisateurs de Hims & Hers auront bientôt accès à toute la gamme de médicaments à base de sémaglutide approuvés par la FDA, ce qui inclut l'Ozempic en injection ainsi que le Wegovy en injection et en comprimés.

Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique danois rappelle que son traitement Wegovy permet une perte de poids moyenne d'environ 17% lorsqu'il est associé à un régime hypocalorique et à de l'exercice, contre seulement 3% pour le groupe sous placebo.

Suite à cet accord, Novo indique avoir abandonné les poursuites qu'il avait engagées le mois dernier contre Hims & Hers pour violation de brevet, tout en se réservant le droit de relancer la procédure à l'avenir.

Hims & Hers avait bouleversé le marché des traitements contre l'obésité le mois dernier en lançant la pilule GLP-1 la moins chère des États-Unis. La société la proposait à 49 dollars pour le premier mois, puis à 99 dollars mensuels via un abonnement. Ce tarif, bien inférieur aux 199 dollars demandés par le groupe scandinave, avait fait lourdement chuter le cours de Bourse de ce dernier.

Novo avait alors décidé d'engager des poursuites judiciaires pour violation de brevet américain, avec le soutien de la FDA, qui avait pris des mesures afin de restreindre l'utilisation des principes pharmaceutiques actifs (API) de type GLP-1 destinés à des médicaments composés non approuvés.

A la Bourse de Copenhague, l'action progressait de 1,2% lundi en début d'après-midi, défiant un marché en baisse de 2%. À Wall Street, le titre Hims & Hers était attendu en hausse de plus de 46% à une quinzaine de minutes de l'ouverture.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    information fournie par SG Bourse 09.03.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo, ... Lire la suite

  • accor (Crédit: L. Grassin / )
    Accor recrute Laurent Choain comme DRH mondial du groupe
    information fournie par Zonebourse 09.03.2026 15:18 

    Le groupe hôtelier confie à cet expert la mission de renforcer sa stratégie de talents et sa culture d'entreprise à l'échelle mondiale. Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les marchés mondiaux tremblent face à la flambée des prix du pétrole
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:03 

    La flambée des prix du pétrole lundi au-dessus des 100 dollars le baril, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient, fait céder les Bourses et grimper les taux d'emprunt souverains en Europe, avec les craintes d'un choc inflationniste mondial. Les marchés sont ... Lire la suite

  • Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
    Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
    information fournie par AFP Video 09.03.2026 15:03 

    Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank