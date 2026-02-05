 Aller au contenu principal
Novo Nordisk chute, Hims and Hers Health lance une copie de la pilule Wegovy
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:27

Novo Nordisk NOVOb.CO chute en Bourse jeudi alors que le groupe américain de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N va lancer une copie, beaucoup moins onéreuse, de le nouvelle pilule anti-obésité Wegovy développée par le laboratoire danois.

A 14h20 GMT, l'action Novo Nordisk chute de 8,6% à 278,7 euros.

Hims and Hers Health a annoncé jeudi auprès de Reuters qu'il allait commencer à proposer des copies de la nouvelle pilule Wegovy à un prix de lancement de 49 dollars par mois, soit environ 100 dollars de moins que la marque référente de Novo Nordisk.

Ce lancement illustre la concurrence accrue et les pressions tarifaires auxquelles doit faire face le groupe danois, pionner des traitements anti-obésité mais qui a depuis été rattrapé par d'autres acteurs, notamment Eli Lilly LLY.N , sur ce marché très lucratif et en forte croissance.

Novo Nordisk a lancé mardi soir un avertissement sur ses résultats, ce qui a fait plonger le lendemain le cours de Bourse de plus de 17%.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Amina Niasse à New York, édité par Kate Entringer)

