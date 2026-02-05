Glencore et Rio Tinto abandonnent leurs négociations de fusion pour la troisième fois

PHOTO DE FICHIER : Glencore et Rio abandonnent pour la troisième fois les négociations en vue d'une fusion

par Melanie Burton et Clara Denina

Rio Tinto a déclaré jeudi que les pourparlers avec Glencore ‍au sujet d'une fusion avaient échoués, n'étant pas parvenu à conclure un accord qui aurait apporté de la valeur à ses actionnaires.

Plusieurs tentatives entre ‌les deux groupes ont déjà échouées. Rio Tinto a rejeté une proposition de fusion de Glencore en 2014 et une nouvelle ​série de discussions en 2024 s'est également soldée par un échec.

Les ⁠autorités de régulation britanniques avaient donné jusqu'au 5 février pour étudier une possible offre.

Les deux groupes ont annoncé le ⁠mois dernier avoir entamé ‍des pourparlers en vue d'un rachat de Glencore par ⁠Rio Tinto, un accord qui donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation de près de 207 milliards de dollars.

"Les principales conditions ​de l'offre potentielle prévoyaient que Rio Tinto conserve les fonctions de président et de directeur général et offre une participation pro forma dans ⁠la société fusionnée qui, à notre avis, sous-évaluait considérablement la ​contribution relative sous-jacente de Glencore à la valeur du ​groupe fusionné", a ​déclaré Glencore dans un communiqué.

Les conditions proposées n'étaient pas dans le meilleur ​intérêt de ses actionnaires, a ajouté ⁠la société.

L'abandon des négociations fait écho à d'autres opérations minières ambitieuses qui ont échoué, alors même que le secteur cherche à se consolider dans un contexte de demande croissante de métaux. L'offre de 49 milliards de ‌dollars (41,56 milliards d'euros) de BHP sur Anglo American n'a par exemple pas abouti.

L'action Glencore reculait de 10,8% tandis que celle de Rio Tinto baissait 2,6% à 15h35 GMT.

(Avec Amy-Jo Crowley et Anousha Sakoui à Londres et Divya Rajagopal à Toronto; version française Camille Raynaud et Etienne Breban; ‌édité par Kate Entringer)