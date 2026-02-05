Distribution: Biocoop renonce à deux espèces de thon pour raisons sanitaires et environnementales

( AFP / FRED TANNEAU )

Biocoop, leader en France de la distribution spécialisée en produits issus de l'agriculture biologique, a annoncé jeudi retirer deux espèces de thon dans ses rayons, assurant vouloir ainsi limiter les risques sanitaires liés au mercure et privilégier la pêche durable.

"Depuis le 1er janvier 2026, Biocoop a retiré de ses achats pour ses 740 magasins l'ensemble des produits de la mer à base de thon Albacore et de thon Obèse", annonce l'enseigne dans un communiqué, revendiquant un "choix militant".

Retrouvés habituellement dans des conserves, ces poissons de grande taille, plus avancés dans la chaîne alimentaire, présentent des risques accrus d'accumulation dans leurs chairs de traces de mercure, un métal lourd nocif pour la santé, a expliqué le distributeur à l'AFP.

En outre, ils sont majoritairement capturés loin des côtes françaises, dans l'Océan Pacifique et l'Océan Indien.

La suppression des approvisionnements en thons Albacore et Obèse, déjà réduits ces dernières années, vise à "garantir la santé des consommateurs" et "limiter" l'"impact environnemental" de l'enseigne, selon le communiqué.

Les références en thon Listao, de petite taille, provenant des Açores dans l'Océan Atlantique, seront désormais privilégiées, est-il ajouté.

En 2024, l'ensemble des thons en conserves (essentiellement Albacore) représentaient environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des magasins Biocoop pour un peu moins de 200 tonnes, sur des ventes totales taxes comprises d'1,79 milliard d'euros, a précisé la coopérative à l'AFP.

En octobre 2024, les ONG de protection des océans et des consommateurs, Bloom et Foodwatch, avaient assuré que le thon en conserve était largement contaminé au mercure. Elles regrettaient que les teneurs maximales en vigueur en Europe, plus élevées pour le thon que pour d'autres poissons, aient été "établies en fonction du taux de contamination des thons constaté et non en fonction du danger que représente le mercure pour la santé humaine".

Les professionnels de la conserve avaient répondu que, dans une "base" de plus de 2.700 résultats d'analyses collectées depuis 8 ans au niveau français, la teneur en mercure des échantillons contrôlés se situait en moyenne "nettement sous la limite réglementaire de 1 mg/kg" et "très en deçà" des résultats diffusés "de façon alarmiste" par les associations.