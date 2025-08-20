 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novo Nordisk annonce un gel des embauches pour les postes non critiques
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:08

Le logo de Novo Nordisk

Novo Nordisk a annoncé mercredi la mise en place d'un gel des embauches au niveau mondial, concernant les postes non critiques pour son activité.

"Nous avons actuellement un gel des embauches dans les domaines non critiques pour l'entreprise", a déclaré le fabricant danois de médicaments dans un communiqué.

En juillet, le fabricant du traitement amaigrissant Wegovy a perdu 70 milliards de dollars de capitalisation boursière, après avoir émis un avertissement sur ses résultats et nommé un nouveau directeur général.

Au début du mois, le nouveau directeur général de l'entreprise, Mike Doustdar, a déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision danoise TV2 qu'il envisageait de procéder à des licenciements dans le cadre des réductions de coûts à venir.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
