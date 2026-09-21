Novo affirme que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité surpasse celui de son concurrent Lilly dans une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé lundi que son médicament expérimental de nouvelle génération avait permis une perte de poids moyenne estimée à 12,4 % lors d'un essai clinique de phase avancée et qu'il s'avérait plus efficace que le médicament LLY.N d'Eli Lilly.