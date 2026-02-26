Novavax revoit à la hausse ses prévisions de recettes grâce à des accords sur les vaccins ; les actions montent en flèche

Novavax NVAX.O a relevé jeudi ses prévisions de recettes ajustées pour 2026, misant sur des paiements d'étape provenant d'accords de licence et d'approvisionnement pour ses vaccins, tout en notant que l'environnement réglementaire actuel représentait un risque pour les sociétés de vaccins.

Les prévisions optimistes de la société et ses bons résultats ont fait grimper ses actions de plus de 19 % dans les premiers échanges. Elle est passée d'une perte l'année précédente à un bénéfice, les réductions de coûts et les accords de licence ayant permis d'amortir le choc des recommandations américaines restrictives concernant les vaccins COVID-19.

Un changement radical de la politique américaine en matière de vaccins sous la direction du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, a incité les principales agences de santé à revoir leur approche de la surveillance et à réviser des calendriers de vaccination établis de longue date , ce qui a entraîné une baisse des taux de vaccination .

Lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, le directeur général de Novavax, John Jacobs, s'est dit préoccupé par le climat réglementaire aux États-Unis.

"L'environnement macro-économique et réglementaire actuel aux États-Unis présente des incertitudes importantes pour les fabricants de vaccins", a déclaré M. Jacobs, tout en ajoutant qu'il restait optimiste quant à l'avenir des vaccins et de Novavax.

Au début du mois, la Food and Drug Administration américaine a d'abord refusé d'examiner le vaccin antigrippal MRNA.O à base d'ARNm de son concurrent Moderna, puis a fait marche arrière une semaine plus tard, après que la société a modifié sa demande.

"Nous sommes encouragés par les progrès réalisés par Moderna avec son vaccin antigrippal ... . L'administration actuelle nous dit également qu'elle croit aux vaccins et qu'elle veut qu'ils progressent", a déclaré M. Jacobs.

La biotech s'attend maintenant à ce que ses revenus ajustés pour 2026 sesituent entre 230 et 270 millions de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavantentre 185 et 205 millions de dollars. Ces chiffres excluent les ventes et les redevances de son partenariat avec Sanofi SASY.PA .

Novavax prévoit d'atteindre la rentabilité d'ici 2028, grâce aux lancements clés de son accord avec Sanofi.

Le mois dernier, Novavax a accordé à Pfizer PFE.N une licence pour son adjuvant Matrix-M , qui améliore la réponse de l'organisme aux vaccins, pour un montant pouvant atteindre 530 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de Novavax au quatrième trimestre a augmenté de 67 % pour atteindre 147 millions de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 78,84 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net pour le trimestre s'est élevé à 18 millions de dollars, contre une perte nette de 81 millions de dollars un an plus tôt.