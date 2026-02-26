Revers pour Meta : un conseiller judiciaire soutient les régulateurs de l'UE dans la querelle sur les données

(Ajout de citations et de détails de l'arrêt) par Foo Yun Chee et Charlotte Van Campenhout

Un conseiller de la plus haute juridiction européenne s'est rangé jeudi du côté des régulateurs de l'UE qui demandent des informations concernant deux enquêtes antitrust sur Meta Platforms META.O , ce qui constitue un revers pour la société de médias sociaux basée aux Etats-Unis.

Cette affaire souligne la tendance croissante des entreprises à contester l'autorité de la concurrence de l'UE en raison de ce qu'elles considèrent comme des exigences réglementaires disproportionnées.

Meta avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg, pour contester les exigences de l'UE concernant son réseau social Facebook et ses petites annonces en ligne.

L'avocat général de la Cour, Athanasios Rantos, a déclaré que les juges devaient rejeter l'appel de Meta et confirmer la décision d'un tribunal inférieur qui soutenait la Commission européenne, l'organe de contrôle de la concurrence de l'UE.

"La Commission dispose de larges pouvoirs d'investigation qui lui permettent de demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches", a-t-il déclaré dans un avis non contraignant.

"Les documents mentionnés par le requérant ne contenaient pas de données sensibles et l'accès de la Commission a été soumis à des limites et à des garanties strictes, sans ingérence disproportionnée dans la vie privée", a déclaré M. Rantos.

Les juges, qui ont tendance à suivre la majorité de ces recommandations, se prononceront dans les mois à venir.

Meta s'était plaint que les demandes de l'UE portaient sur des documents tels que des rapports d'autopsie de membres de sa famille, des bulletins scolaires de ses enfants, des informations sur des personnes et leur famille, et même des données de sécurité.

Alors que le recours judiciaire de Meta contre les demandes d'informations réglementaires de l'UE était en cours, les régulateurs ont mis fin à leur enquête en 2024 en imposant une amende de 797,7 millions d'euros (941 millions de dollars).

Les violations concernaient le fait que Meta liait son service de petites annonces en ligne Facebook Marketplace à son réseau social personnel Facebook et imposait des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne.

Il s'agit des affaires C-496/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Marketplace) et C-497/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Data).

(1 $ = 0,8477 euros)