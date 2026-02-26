Feu vert à un plan de relance de la Manufacture des Emaux de Longwy

Manufacture des Emaux de Longwy. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le tribunal de commerce de Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle) a donné son aval jeudi à un plan de continuation de la Manufacture des Emaux de Longwy qui va permettre de relancer cette faïencerie bicentenaire du nord-est de la France, a annoncé l'entreprise.

"Cette décision marque une étape déterminante pour l'avenir" de l'entreprise et de ses 36 salariés, a-t-elle estimé dans un communiqué.

Elle s'appuie sur "une augmentation de capital de 450.000 euros, sur la mobilisation exceptionnelle autour de la cagnotte Ulule ayant réuni plus d'un million d'euros ainsi que sur un prêt accordé par la région Grand Est", a-t-elle précisé.

Cette bouffée d'argent frais va permettre d'investir dans l'outil de production et la modernisation des équipements. L'embauche de quatre à cinq nouveaux artisans est aussi prévue.

Malmenée par les crises, victime en particulier d'une flambée de sa facture énergétique consécutive à la guerre russe en Ukraine débutée le 24 février 2022, l'entreprise s'était placée en redressement judiciaire depuis septembre 2024.

Cette procédure a permis de geler et remettre les dettes et d'obtenir des délais de paiement.

Le patron de l'entreprise, Martin Pietri, a pu ainsi monter un plan de continuation permettant à la faïencerie de poursuivre son activité en rééchelonnant son endettement.

Les salariés de l'entreprise, fondée en 1798, fabriquent à la main des céramiques colorées à l'émail, uniques en leur genre. Son âge d'or remonte à l'entre-deux-guerres, aux grandes heures de l'Art déco.

En 2015, l'entreprise avait été sauvée de la liquidation en étant reprise par la société de mobilier d'art Emblem, cofondée et gérée par Martin Pietri.