Novavax repousse son objectif de rentabilité à 2029, le titre recule

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* Novavax prévoyait d'atteindre la rentabilité en 2028

* Le fabricant de vaccins a revu à la hausse, plus tôt dans la journée, ses prévisions de chiffre d'affaires ajusté pour 2026

* Son partenaire de licence, Sanofi, prévoit de mener l'année prochaine aux États-Unis un essai clinique de phase avancée sur un vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19

(Reformulation du paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3)

par Sriparna Roy

Le fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O a repoussé jeudi à 2029 son objectif de rentabilité, ce qui a éclipsé la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et entraîné une chute de 9% de son cours de bourse.

L'entreprise déficitaire misait sur un accord de licence avec le laboratoire pharmaceutique français Sanofi

SASY.PA pour dégager des bénéficesd'ici 2028.

Le vaccin combiné grippe-COVID de Sanofi serait le principal moteur des flux de trésorerie de Novavax, mais le calendrier des essais cliniques de phase avancée échappe au contrôle de Novavax, a déclaré Mayank Mamtani, analyste chez B Riley.

Sanofi a l’intention de lancer cet essai en 2027, a indiqué Novavax. Novavax pourrait percevoir un paiement d’étape de 225 millions de dollars lors du lancement commercial aux États-Unis, prévu en 2029.

Novavax s'est appuyé sur des accords de licence et des partenariats liés à sa plateforme de vaccins à base de protéines et à son adjuvant Matrix-M — un composé qui renforce la réponse immunitaire de l'organisme aux vaccins.

Le directeur général John Jacobs a déclaré à Reuters que Novavax recherchait activement de nouveaux partenariats.

L’entreprise vise également à constituer une base de données afin d’étendre l’utilisation de sa technologie vaccinale et de soutenir les programmes vaccinaux de partenaires potentiels.

"Nous considérons cette base de données comme un atout stratégique, et à mesure que les preuves s’accumulent, nous pensons que le potentiel de partenariats nouveaux et élargis s’accroît également", a déclaré Bob Walker, directeur de la recherche et du développement chez Novavax, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé l’espoir d’une stabilisation de la politique en matière de vaccins après une période d’incertitude.

"Je pense qu’il est trop tôt pour dire dans l’immédiat ce qui pourrait exactement se passer… Je pense toutefois que cela pourrait être de bon augure à long terme pour les fabricants de vaccins", a déclaré Jacobs.

Novavax table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 385 et 415 millions de dollars pour 2026, soit un montant supérieur aux prévisions précédentes (235 à 275 millions de dollars) et à l’estimation moyenne des analystes (380,29 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Novavax a enregistré une perte nette trimestrielle de 31 millions de dollars, en baisse par rapport aux 202 millions de dollars enregistrés il y a un an.