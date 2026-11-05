Fort de sa stratégie de diversification, Euronext enregistre un trimestre record

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a enregistré jeudi un trimestre record, grâce à la volatilité des marchés et à la diversification de son activité, et annonce un programme de rachat d'actions de 350 millions d'euros.

Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 547,4 millions d'euros de juillet à septembre 2026, en hausse de 24,9 % sur un an, signant son dixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Le bénéfice net du groupe qui chapeaute notamment les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Milan, Dublin, Oslo, Lisbonne et Athènes, a grimpé de 30,2 % sur un an, pour atteindre 194,9 millions d'euros.

La publication de ces résultats survient quelques jours après l'annonce de la nomination prochaine du Néerlandais David Knibbe, actuel patron de l'assureur NN Group, à la place de Stéphane Boujnah, l'actuel emblématique directeur général du groupe.

Cette nomination doit être proposée lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2027.

"Nous avons enregistré la meilleure performance trimestrielle depuis l'introduction en Bourse d'Euronext", avec des revenus record, a résumé M.Boujnah, cité dans un communiqué.

La croissance a été particulièrement forte dans les activités liées aux obligations, aux devises et aux matières premières (FICC), avec des revenus qui ont grimpé de 48,1 % à 121,3 millions d'euros, profitant de la forte activité sur les marchés de dette souveraine européens.

Cette dynamique illustre la montée en puissance de MTS, la plateforme obligataire d'Euronext historiquement concentrée sur la dette italienne.

Les revenus des activités de trading, soit l'échange de produits financiers, le cœur de métier d'Euronext, ont grimpé de 33 % sur un an, à 124,6 millions d'euros, poussés par la volatilité des marchés d'actions et la performance de la Bourse d'Athènes.

Le groupe met aussi en avant sa capacité à attirer les entreprises en Bourse. Sur les neuf premiers mois de l'année, Euronext a capté 34% des introductions en Bourse réalisées en Europe, Royaume-Uni et Suisse compris, et 60% des capitaux levés. Au 2 novembre, Euronext a enregistré 51 introductions en Bourse.

Euronext a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 350 millions d'euros, soit environ 2 % de son capital boursier. Le programme débute début novembre sur une période maximale de 12 mois.